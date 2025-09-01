Hallan muerto al modelo Yago Campos, de 25 años, en la piscina de un hotel

Hallan muerto al modelo Yago Campos, las autoridades investigan las causas. ( FUENTE EXTERNA )

El modelo e influencer brasileño Yago Campos, de 25 años, fue encontrado sin vida el pasado sábado 23 de agosto mientras se encontraba de vacaciones en la isla griega de Mykonos. La noticia ha conmocionado al mundo del modelaje y a sus miles de seguidores en redes sociales.

Según reportes de CNN Brasil, que cita información del medio local ProtoThema News, Campos y su amigo, el también creador de contenido Ryan Silveira, estaban alojados en un hotel de lujo ubicado en la playa de Ornos.

Fue un miembro del personal del hotel quien dio la alerta tras notar que salía agua de la habitación que ambos ocupaban.

Al ingresar, los trabajadores encontraron a Campos y Silveira inconscientes dentro de la piscina privada de la suite. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, pero Yago fue declarado muerto en el lugar, mientras que Ryan Silveira fue trasladado a un hospital cercano aún con signos vitales.

La Embajada de Brasil en Atenas confirmó el fallecimiento y señaló que está brindando apoyo consular a la familia del joven. Asimismo, informaron que Silveira ha salido del coma y continúa en recuperación dentro de una clínica, según recoge el medio brasileño g1.

Investigación en curso

Las autoridades griegas han iniciado una investigación para esclarecer las causas de la muerte de Yago Campos. La Fiscalía del Tribunal de Primera Instancia de Syros ordenó la realización de una autopsia, mientras se analizan los indicios hallados en la escena.

De acuerdo con ProtoThema News, en el lugar fueron encontrados una jeringa usada en el balcón y varios paquetes pequeños con polvo blanco, aunque no se ha confirmado oficialmente su contenido ni relación directa con los hechos.

Por su parte, Thamyris Campos, hermana del fallecido, publicó en redes sociales que aún no hay confirmación sobre una posible pelea o consumo de drogas, y pidió respeto mientras se esclarece lo ocurrido.

Yago Campos había ganado notoriedad como modelo e influencer , con una creciente comunidad en redes sociales y campañas con marcas reconocidas.

Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer las circunstancias exactas de este trágico suceso.