Tim Burton y Monica Bellucci anuncian su separación

El exitoso director de cine estadounidense Tim Burton y la famosa actriz italiana Monica Belluci anunciaron el fin de su relación tras dos años juntos.

Burton, de 67 años y Belluci, de 60 años, se conocieron durante el Festival Lumière en Lyon, Francia en octubre 2022 cuando ella le entregó un premio.

La relación amorosa llegó hasta la pantalla grande, donde colaboraron en la famosa cinta "Beetlejuice Beetlejuice" (2024), ella con la interpretación de Delores y Tim como director del filme que logró recaudar alrededor de los 300 millones de dólares.

Monica Bellucci and Tim Burton have split after two years together. pic.twitter.com/yqXyn0xZpl — Pop Crave (@PopCrave) September 19, 2025

Su última aparición pública como pareja se dio en Italia, en el Festival de Cine de Giffoni cuando Tim Burton presentó la segunda temporada de la serie de Netflix, Merlina, recoge el medio Tikitakas.

Anteriormente, el director mantuvo una larga relación con la actriz británica Helena Bonham Carter, de la que se separó en 2014 y con la que tiene dos hijos.

Bellucci estuvo casada durante 14 años con el actor francés Vincent Cassel, con quien procreó dos hijas.

El cineasta Tim Burton, uno de los grandes directores de las últimas décadas, es autor de filmes como 'Batman', 'Mars Attacks!' o 'Eduardo Manostijeras'.