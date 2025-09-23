Una popular influencer muere a los 26 años, dos días después de su boda

Muere influencer dos días después de su boda. En la imagen, Adna Rovcanin-Omerbegovic, de 26 años, posa frente a las olas del mar durante una visita a la playa, en una de las imágenes compartidas en sus redes sociales. ( FUENTE EXTERNA )

Los miembros de su comunidad digital y el entorno cercano de Adna Rovcanin-Omerbegovic, joven influencer bosnia de 26 años, están de luto tras conocerse su repentino fallecimiento el pasado lunes 15 de septiembre, apenas dos días después de haberse casado.

Según medios locales, Adna comenzó a sentirse mal al final de la celebración de su boda, realizada el 13 de septiembre en Sarajevo.

La joven fue hospitalizada esa misma noche, y entró en estado de coma poco después. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció el lunes, sin que hasta el momento se haya confirmado oficialmente la causa de su muerte.

La familia comunicó la noticia a través de redes sociales, sin ofrecer mayores detalles sobre lo sucedido. "Con profunda tristeza informamos que nuestra querida Adna Rovcanin-Omerbegovic falleció el lunes 15 de septiembre", publicaron en un mensaje de despedida. Las cuentas oficiales de la influencer ya no se encuentran activas.

Posibles causas y autopsia

Aunque sus familiares han optado por la privacidad en estos momentos, el medio local Story informó que la joven pudo haber sufrido una conmoción cerebral, aunque este dato no ha sido confirmado oficialmente. Se habría practicado una autopsia para esclarecer los hechos, cuyos resultados aún no han sido divulgados.

Además de su actividad como influencer, Adna era propietaria de un salón de belleza en Sarajevo, ciudad en la que residía. Su presencia en redes sociales le había permitido construir una audiencia significativa, con la que compartía contenidos sobre estilo de vida, estética y reflexiones personales, incluidas menciones esporádicas a su salud.

La joven había contraído matrimonio con su pareja, Faris, el sábado 13 de septiembre, en una ceremonia privada. Su repentina muerte dejó en shock no solo a su familia, incluyendo a su madre y cuatro hermanos, sino también a una gran cantidad de seguidores y amigos que han expresado su pesar públicamente.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/23/bosnia-adna-1-f03f0945.jpg Adna Rovcanin-Omerbegovic vestida de novia junto a sus padres, el día de su boda en Sarajevo, pocas horas antes de que comenzara a sentirse mal. (Fuente externa)

Mensajes de despedida

"Ayer estuviste con nosotros, hoy te despedimos. Descansa en paz, querida Adna", fue uno de los múltiples mensajes publicados por conocidos y allegados en redes sociales antes de que sus cuentas fueran desactivadas.

Te puede interesar Muere la influencer Yarely Ashley a los 27 años por una bala perdida