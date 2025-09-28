Selena Gómez y Benny Blanco se casan en Nueva York

Fotografía tomada de la cuenta oficial de la red social Instagram @selenagomez donde se observa a la cantante y actriz estadounidense Selena Gómez y el productor y compositor musical Benny Blanco. ( INTAGRAM @SELENAGOMEZ )

La cantante y actriz estadounidense Selena Gómez y el productor musical Benny Blanco contrajeron matrimonio este sábado en una ceremonia íntima, con lo que consolidan una relación de dos años que ambos habían compartido abiertamente con sus seguidores.

Gómez, de 33 años, y Blanco, de 37, revelaron la noticia a través de Instagram con una serie de fotografías que muestran a la artista luciendo un vestido de novia de corte ceñido a la cintura, cuello halter y delicados detalles florales.

Blanco, por su parte, vistió una chaqueta y lazo oscuro con camisa blanca. Ambos eligieron atuendos de la firma Ralph Lauren, de acuerdo con la revista People.

En las imágenes, difundidas en redes sociales, la pareja aparece sonriente y tomada de la mano en el amplio patio de una residencia.

En otras instantáneas, se ve a Gómez arreglando el lazo de su esposo antes de darle un beso, así como el ramo de flores que llevó para la ocasión.

De acuerdo con la publicación estadounidense, la intérprete celebró su despedida de soltera el pasado 23 de septiembre en Cabo San Lucas, México, donde fue vista junto a sus amigas en un yate. Blanco, en cambio, eligió Las Vegas para su propia celebración.

Un adelanto

La artista ya había dado pistas de su boda al compartir en días anteriores fotografías de su despedida de soltera, donde lucía un velo bordado con la frase "futura novia", además de posar frente a una pancarta decorada con globos que llevaba el mensaje "Sra. Levin", en alusión al verdadero apellido de su esposo, Benjamin Joseph Levin.

Selena Gómez, quien inició su carrera artística a los diez años y es recordada como estrella infantil de Disney, había anunciado su compromiso el 11 de diciembre pasado en sus redes sociales.

Ambos artistas han colaborado en varias producciones musicales, entre ellas el sencillo de Gómez Single Soon (2023) y I Can´t Get Enough (2019), que marcaron etapas significativas en sus trayectorias y en su historia como pareja.