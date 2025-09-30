Video | Muere influencer tras estrellarse en vivo con el helicóptero que él mismo había construido

El influencer e inventor Tang Feiji, a bordo del helicóptero ultraligero que él mismo construyó, momentos antes del accidente que le costó la vida durante una transmisión en vivo. ( FUENTE EXTERNA )

El influencer chino Tang Feiji, de 55 años, murió este sábado al estrellarse el helicóptero ultraligero que él mismo había construido, mientras realizaba una transmisión en vivo a través de la plataforma Douyin, la versión china de TikTok.

El trágico accidente ocurrió en el condado de Jiange, provincia de Sichuan, y quedó registrado por cientos de espectadores que seguían en tiempo real el vuelo del popular creador de contenido.

En las imágenes, que se viralizaron poco después, se observa cómo la aeronave pierde estabilidad repentinamente, cae en picada y se incendia al impactar contra el suelo.

Tang, conocido por construir y pilotar su propio helicóptero, había ganado notoriedad en redes sociales por compartir videos de sus vuelos experimentales. Su aeronave era un modelo ultraligero monoplaza con dos hélices, fabricado a un costo aproximado de 350,000 yuanes (alrededor de 49.000 dólares).

El helicóptero, que pesaba 115 kilos, podía alcanzar una velocidad máxima de 100 km/h y elevarse hasta 600 metros, con una autonomía de vuelo de 40 kilómetros.

Según medios locales, el accidente no dejó más víctimas ni daños materiales en la zona del impacto. Sin embargo, la comunidad en línea quedó conmocionada por la muerte repentina del creador, especialmente al haberse producido en vivo.

Tang Feiji ya había sufrido al menos dos incidentes previos con su helicóptero en el último año, en los que la aeronave cayó desde alturas de entre 5 y 10 metros por fallas en el medidor de combustible. Pese a esos antecedentes, el influencer continuó realizando vuelos y transmisiones para sus más de 100.000 seguidores.

Las autoridades locales no han emitido un comunicado oficial sobre el caso, pero se presume que se abrirá una investigación para esclarecer las causas exactas del fallo que provocó el accidente mortal.

Chinese influencer Tang Feiji, 55, dies mid-livestream while piloting his helicopter pic.twitter.com/jP3mcwYVRH — ExtraOrdinary (@Extreo_) September 29, 2025

La tragedia ha reavivado el debate sobre los riesgos de los vuelos caseros no regulados y el rol de las redes sociales en la difusión de contenidos peligrosos sin supervisión técnica o profesional.

