Asesinan en México al estilista de Ángela Aguilar, reinas de belleza y otras celebridades

El estilista Miguel de la Mora, de 28 años, junto a la artista Ángela Aguilar. ( FUENTE EXTERNA )

La violencia en la capital mexicana alcanzó al mundo de la moda y el espectáculo con el asesinato del estilista Miguel de la Mora, de 28 años, conocido por su trabajo con figuras de proyección internacional como Ángela Aguilar, Kenia Os y diversas reinas de belleza.

El crimen ocurrió la noche del lunes 29 de septiembre, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta lo atacaron con armas de fuego al salir de su salón en una zona exclusiva de Ciudad de México. Según confirmaron autoridades locales, se trató de un ataque directo y no de un asalto.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una investigación por homicidio doloso y revisa grabaciones de cámaras de seguridad, aunque hasta el momento no se han reportado arrestos.

Trayectoria de un estilista influyente

Originario de Jalisco, De la Mora se consolidó como uno de los estilistas más cotizados de México y dueño del salón Micky´s Hair, con sedes en Guadalajara y en la capital. Su especialidad eran las extensiones capilares, y en más de una década de trayectoria logró convertirse en referente de estilo para artistas, influencers y personalidades de la moda.

En redes sociales mantenía una fuerte presencia: más de 177 mil seguidores en Instagram, donde compartía su trabajo con clientas reconocidas en toda Latinoamérica.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/01/whatsapp-image-2025-10-01-at-73445-am-7553cd42.jpeg El estilista Miguel de la Mora con una modelo. (FUENTE EXTERNA)

Repercusiones en el mundo artístico

La noticia causó consternación entre colegas, clientas y seguidores. La influencer Priscila Escoto expresó en redes sociales: "Mi querido Micky Hair ya no está con nosotros. Siempre lo recordaré como un trabajador incansable, dedicado y talentoso".

Su nombre también circuló en medios de espectáculos de la región, que lo describieron como un estilista asociado al lujo y a la proyección internacional de la moda mexicana.

De acuerdo con documentos judiciales, en 2024 De la Mora presentó una denuncia por amenazas y fraude contra un particular, lo que llevó a las autoridades a dictar medidas de protección en su favor. Esa querella es hoy una de las líneas de investigación sobre su asesinato.