Britney Spears responde harta a las acusaciones de su exmarido: "Ya he tenido suficiente"

Kevin Federline y Britney Spears durante una actividad cuando eran pareja. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante estadounidense Britney Spears se ha hartado de las acusaciones de su exmarido y padre de sus dos hijos, Kevin Federline, y en un largo mensaje en Instagram subraya que su constante "luz de gas" es agotadora y que ella ya ha tenido suficiente.

La autora de '... Baby One More Time' o de 'Oops! I Did It Again' responde así a los primeros extractos que se han adelantado sobre el libro de memorias de Federline, ' You Thought You Knew', previsto para el 21 de octubre y en el que el DJ y bailarín dice estar preocupado por ella y asegura que "se ha vuelto imposible fingir que todo va bien".

"La verdad es que parece que esta situación con Britney se precipita hacia algo irreversible. (...) Desde mi perspectiva, el tiempo corre y nos acercamos a un punto sin retorno. Algo malo va a ocurrir si las cosas no cambian, y mi mayor temor es que nuestros hijos se queden sosteniendo los pedazos", señala él en su libro.

Federline relata la época en la que los hijos, Sean Preston y Jayden James, que ahora tienen 20 y 19 años, decían no querer ir a casa de su madre cuando la pareja ya estaba separada.

"A veces se despertaban por la noche y la encontraban de pie, en silencio, en la puerta, mirándolos dormir —'Oh, ¿estás despierto?'— con un cuchillo en la mano. Luego se daba la vuelta y se iba sin dar explicaciones", apunta el exmarido.

Spears, que estuvo casada con él de 2004 a 2007, rechaza en su mensaje la imagen que se proyecta de ella como madre.

"La constante luz de gas (gaslighting) por parte de mi exesposo es extremadamente dolorosa y agotadora. Siempre he suplicado y clamado tener una vida con mis hijos. Las relaciones con adolescentes varones son complejas. Me he sentido desmoralizada por esta situación y siempre he pedido, casi suplicado, que formen parte de mi vida", dice en Instagram, donde tiene 41.9 millones de seguidores.

Lamentablemente, según añade, los dos hijos "siempre han sido testigos de la falta de respeto que su propio padre ha mostrado" hacia ella.

"He tenido suficiente"

"Ellos necesitan hacerse responsables de sí mismos. Uno de mis hijos solo me ha visto durante 45 minutos en los últimos cinco años, y el otro solo en cuatro ocasiones en ese mismo período. Yo también tengo orgullo. A partir de ahora, les haré saber cuándo estoy disponible", sostiene.

Spears arremete igualmente contra el lanzamiento de las memorias de Federline.

"Esas mentiras piadosas en ese libro van directas al banco y yo soy la única que realmente sale herida. Siempre los amaré y, si realmente me conoces, no le prestarás atención a los tabloides sobre mi salud mental y mi consumo de alcohol".

La cantante dice ser "una mujer bastante inteligente que ha estado tratando de vivir una vida sagrada y privada" durante los últimos cinco años: "Hablo de esto porque ya he tenido suficiente y cualquier mujer de verdad haría lo mismo".

En 2021, Spears puso fin al mecanismo por el que su padre llevó las riendas de sus finanzas y vida personal durante casi 14 años.

Libre de ese control, la vocalista de 'Toxic' ha estado bajo los focos y recibido críticas por algunas de sus publicaciones en las redes sociales, donde suele subir videos bailando y posando desinhibida