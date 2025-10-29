Famosos se adueñan de la serie entre los Dodgers de Los Ángeles y Toronto Blue Jays

El cantante Justin Bieber y su esposa, la modelo Hailey Bieber, asistieron a ver un partido entre los Toronto Blue Jays y los Dodgers en Los Ángeles en la Serie Mundial 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Los famosos siempre demuestran su pasión por el deporte. En esta Serie Mundial 2025 no ha sido la excepción y los cantantes, deportistas y hasta royals han dicho presente para apoyar a su equipo favorito. Claro, todo sucede en Los Ángeles.

Este lunes 27 de octubre, la estrella pop canadiense Justin Bieber, de 31 años, y su esposa, la empresaria y modelo Hailey Bieber, de 28, mostraron su apoyo a los Toronto Blue Jays en Los Ángeles durante el tercer partido de la Serie Mundial.

Los Blue Jays se enfrentan a los Dodgers de Los Ángeles en su primera aparición en la Serie Mundial desde que ganaron campeonatos consecutivos en 1992 y 1993. Los equipos dividieron los dos primeros juegos en Toronto.

Justin fue visto sonriente, tomándose fotografías con los fanáticos y luego se sentó en las gradas con su esposa y fundadora de la marca Rhode, con quien comparte un hijo, Jack Blues.

Not Shane, but Justin



Bieber Fever has reached LA #WANTITALL pic.twitter.com/KgyVGMdeND — Toronto Blue Jays (@BlueJays) October 28, 2025

Justin siempre ha expresado abiertamente su apoyo a Toronto, e incluso colaboró con los Toronto Maple Leafs en el diseño de una camiseta en 2022.

Sigue el desfile de estrellas

Another day of stars in LA for the World Series pic.twitter.com/FIhTEUPPkW — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 29, 2025

El juego cuatro tuvo un toque real con la presencia del príncipe Harry y Meghan Markle, quienes asistieron al encuentro en una cita muy comentada. Aunque su aparición generó reacciones mixtas entre los fanáticos, la pareja se mostró sonriente y cercana durante todo el partido.

También se dejaron ver LeBron James junto a su esposa Savannah, y actores como Brad Pitt, Sydney Sweeney, Chris Pine, Jason Bateman y Leonardo DiCaprio, demostrando que el béisbol sigue siendo uno de los espectáculos favoritos de Hollywood.

Del otro lado, el Rogers Centre de Toronto vibró con la presencia de los orgullosos fanáticos locales. Drake, fiel seguidor de los Blue Jays, fue captado animando con energía desde su palco.

LeWorldSeries LeBron ??



LeBron and Savannah James are at the #WorldSeries! pic.twitter.com/PaoqKjF5CB — MLB (@MLB) October 29, 2025

Una Serie Mundial con brillo propio

Sydney Sweeney at Dodger Stadium for the #WorldSeries! ?? pic.twitter.com/GtCXMvNkw1 — MLB (@MLB) October 29, 2025

De igual forma, la viuda de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, y sus hijas han estado en varios jugos de la Liga Nacional de los Dodgers para 2025.

La viuda de 43 años es una gran fanática de los Dodgers de Los Ángeles, al igual que lo era Kobe, y ha asistido a varios partidos esta temporada, incluyendo el ponche número 3,000 de Clayton Kershaw.

Familia, legado y ambiente de campeonato, todo en una misma noche.

Entre risas, moda y flashes, esta Serie Mundial ha demostrado que el béisbol comparte la misma emoción que estar en un escenario.