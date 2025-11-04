×
Improvisado y "precioso", Cristiano Ronaldo da detalles de su compromiso con Georgina Rodríguez

El futbolista habló sobre su relación con Georgina en una entrevista con el presentador británico Piers Morgan emitida este martes

    Expandir imagen
    Improvisado y precioso, Cristiano Ronaldo da detalles de su compromiso con Georgina Rodríguez
    Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. (FUENTE EXTERNA)

    El astro portugués Cristiano Ronaldo reveló detalles sobre su propuesta de matrimonio a la modelo e influyente hispano-argentina Georgina Rodríguez, un momento que fue improvisado pero "precioso", y adelantó que, aunque no tienen fecha fijada, será después del Mundial, según contó en una entrevista con el presentador británico Piers Morgan emitida este martes.

    "Le propuse matrimonio porque era el momento adecuado, no sólo porque es la madre de mis hijos, sino porque es la persona que más amo, el amor de mi vida", explicó el futbolista.

    Sobre la noche de la propuesta, Cristiano contó: "Ella me pidió que le regalara un anillo, que era su sueño tener una piedra buena, trabajé duro hasta encontrar la que le encantó y le pedí a mi amigo que la guardara, teníamos una cena por la noche y entonces se lo daría".

    Cuando se quedó a solas con ella en la mesa, apareció un amigo y empezó a grabar el momento en que le daría el anillo, algo que le pareció "raro" a Cristiano porque no lo había hecho en 10 años. Además, sus hijas, Alana y Eva, que se habían ido a dormir, reaparecieron.

    "Mis hijas llegaron y me dijeron: 'Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que os caséis'; y yo dije: 'Guau, es el momento de hacerlo'", agregó el exmadridista, quien confesó que no lo había planeado y que no se arrodilló, aunque sí le dedicó unas palabras a Georgina.

    Cristiano describió el momento como "divertido" y "precioso"; y contó que, aunque ella no dudó en su respuesta, sí le preguntó varias veces si era una propuesta real.

    "Sabía que algún día lo haría, pero no sabía cómo (...) Nada va a cambiar porque nos casemos, sólo es un capitulo hermoso de la vida", concluyó el futbolista.

    Compromiso

    Cristiano y 'Gio' anunciaron el 11 de agosto que se casan tras casi 10 años de noviazgo y varios hijos en común.

    Entonces, en una publicación en su cuenta de Instagram, Rodríguez, de 31 años, mostró una foto de las manos de ambos, en su caso luciendo un gran anillo y el texto: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas".

    El jugador, que ahora viste la camiseta del equipo saudí Al Nassr, y la influyente, juntos desde 2016, habían hablado de una futura boda en diversas ocasiones, especialmente en el 'reality' de Rodríguez Soy Georgina, de Netflix, en la que la pareja dio una mirada íntima a su relación. 

