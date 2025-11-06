Muere exparticipante de Big Brother tras caer del séptimo piso de un lujoso hotel

Muere exparticipante de Big Brother tras caer de un séptimo piso. Su nombre era Ben Duncan, conocido por su cercanía con el príncipe William y Kate Middleton. ( FUENTE EXTERNA )

El exconcursante del reality show Big Brother Reino Unido (2010), Ben Duncan, murió a los 45 años tras caer desde el séptimo piso de un hotel de lujo en el centro de Londres.

De acuerdo con información del Daily Mail, las autoridades recibieron el jueves 30 de octubre un reporte sobre "un hombre en el tejado de un edificio en Cockspur Street, Westminster". Poco después, el hombre, identificado como Duncan, cayó desde una altura de unos 100 pies (30 metros), desde el bar en la azotea del hotel Trafalgar St. James.

"El hombre lamentablemente cayó desde una gran altura. A pesar de los mejores esfuerzos del servicio de ambulancia de Londres, fue declarado muerto en el lugar", indicó la Policía Metropolitana en un comunicado citado por el medio británico.

Las autoridades confirmaron que su fallecimiento fue "inesperado, pero no sospechoso", descartando la intervención de terceros en el hecho.

Por su parte, el Servicio de Ambulancias de Londres también se pronunció: "Muy lamentablemente, a pesar de los mejores esfuerzos de nuestras unidades, un hombre fue declarado muerto en el lugar".

Ben Duncan era conocido por su cercanía con el principríncipe William y Kate Middleton.

¿Quién era Ben Duncan?

Ben Duncan se dio a conocer en 2010 como participante de la undécima temporada de Big Brother UK, donde se destacó por su personalidad carismática y su sentido del humor. Aunque no resultó ganador, siguió siendo una figura reconocida por los fanáticos del programa.

Además de su paso por la televisión, Duncan era conocido por su cercanía con el príncipe William y Kate Middleton, con quienes compartió amistad desde su etapa universitaria.

Según los medios ¡Hola! y Us Weekly, formaba parte del círculo social de los actuales príncipes de Gales. Hasta el momento, la pareja real no se ha pronunciado públicamente sobre su fallecimiento.