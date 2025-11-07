Blake Lively estima 161 millones perdidos por el presunto descrédito de Justin Baldoni

La actriz Blake Lively estima en 161 millones de dólares sus pérdidas por la presunta campaña de descrédito de la que acusa a Justin Baldoni. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz Blake Lively estima en 161 millones de dólares sus pérdidas por la presunta campaña de descrédito de la que acusa a su compañero de reparto y director en la película It ends with us, Justin Baldoni, y por la que llevan meses enzarzados en una batalla legal.

Según documentos judiciales citados por TMZ y People este viernes, Lively exige una compensación por ese valor, ya que estima que ha perdido unos 127 millones de dólares en sus negocios de bebidas y cosmética, y otros 34 millones debido al daño a su reputación generado en redes sociales.

Aparte de eso, agrega la segunda revista, la actriz busca compensación por daños, el gasto en abogados y daños emocionales por "dolor y sufrimiento, dolor físico y humillación", de hasta 400,000 dólares.

Juicio

Lively y Baldoni se enfrentan en marzo de 2026 en un juicio en Nueva York, derivado de una demanda de ella contra él en diciembre de 2024 por comportamiento inapropiado durante el rodaje y por presuntamente llevar a cabo una campaña de desprestigio en represalia, unas acusaciones que él niega.

Baldoni contrademandó a Lively por 400 millones de dólares, pero un juez desestimó esa causa el pasado 9 de junio, al igual que su demanda por difamación de 250 millones de dólares contra The New York Times, medio que publicó las acusaciones de Lively.

Tras el cierre de la contrademanda de Baldoni, Lively declaró haber sufrido "el dolor de una demanda de represalia" una "vergüenza fabricada", reconoció que "muchos no tienen recursos para defenderse" y reivindicó los "derecho de las mujeres a tener voz para protegerse".

En el complejo entramado judicial que se desencadenó en torno a esa película, esta semana se han desestimado una demanda de Lively contra un publicista, y una contrademanda de Baldoni contra Lively y su esposo, Ryan Reynolds, por difamación y extorsión.

