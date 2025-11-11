×
Paris Jackson se sincera sobre las consecuencias de consumir drogas

La hija de Michael Jackson confiesa que el consumo de drogas le ha arruinado la vida y perforado el tabique nasal

    Expandir imagen
    Paris Jackson se sincera sobre las consecuencias de consumir drogas
    Paris Jackson confiesa que el consumo de drogas le ha arruinado la vida. (FUENTE EXTERNA)

    Paris Jackson, hija del difunto cantante estadounidense Michael Jackson, confiesa que el consumo de drogas le ha arruinado la vida y perforado el tabique nasal.

    La hija del 'rey del pop' ha mostrado los efectos de su drogadicción en su cuenta en TikTok, donde utiliza la linterna de su teléfono móvil para enseñar la perforación provocada.

    "Tengo un silbido muy fuerte cuando respiro por la nariz. Me pasa porque tengo lo que se llama un tabique perforado. Es por lo que ustedes creen que es. No consuman drogas, chicos", añade la también cantante y actriz, de 27 años.

    Paris Jackson señala que no quiere someterse a una cirugía plástica porque lleva seis años sin consumir y ese tipo de operaciones requieren tomar pastillas.

    Más

    • A mediados del pasado octubre la autora del álbum Wilted, lanzado en 2020, había admitido en un evento en Los Ángeles que al conseguir la sobriedad no solo recuperó su vida, sino que logró una vida "mejor". 
