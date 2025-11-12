Fallece el influencer gastronómico Michael Duarte en un trágico accidente durante un viaje familiar

Muere el influencer Michael Duarte, en esta imagen de archivo se le ve junto a un plato, con el tipo de contenido que publicado. ( FUENTE EXTERNA )

El reconocido creador de contenido gastronómico Michael Duarte, conocido en redes sociales como "Food With Bear Hands", falleció el 8 de noviembre en un accidente ocurrido durante un viaje familiar por el estado de Texas. Tenía 34 años.

La noticia fue confirmada por su agencia de representación, Alooma Media Group, que lamentó profundamente su partida.

"Con profunda tristeza compartimos la noticia del fallecimiento de nuestro valioso cliente y querido amigo, Michael Duarte. Fue un socio leal y comprometido, un colaborador de confianza y, sobre todo, una persona extraordinaria. Su pasión, profesionalismo y creatividad dejaron una huella imborrable no solo en nuestro equipo, sino en todos aquellos que tuvieron el privilegio de trabajar con él", expresó la compañía en un comunicado.

Aunque no se han revelado detalles sobre las causas del accidente, su familia lo describió como un "trágico y horrible incidente", ocurrido apenas tres días después de celebrar su noveno aniversario de bodas con su esposa, Jessica Duarte, con quien tuvo una hija de seis años, Oakley.

Con el objetivo de cubrir los gastos del traslado de su cuerpo de Texas a California y los costos del funeral, familiares y amigos crearon una campaña en GoFundMe, donde esperan recaudar 100 mil dólares.

"Queremos asegurarnos de que Jessica y Oakley reciban el cuidado que Michael hubiera deseado. Su apoyo les brindará consuelo y estabilidad", señala el mensaje publicado en la plataforma.

Originario de Calipatria, California, Duarte se convirtió en una de las figuras más queridas del mundo culinario digital gracias a sus videos sobre parrillas, recetas y consejos gastronómicos. En sus redes sociales, donde acumulaba más de dos millones de seguidores, compartía su lema de vida: "Mi propósito es compartir comida con las personas que más la necesitan".

Su pasión por la cocina nació a los 14 años, cuando comenzó a trabajar en el restaurante mexicano de su tío. Durante la pandemia, tras atravesar una crisis de salud mental y pasar por un proceso de rehabilitación, encontró en la creación de contenido culinario una forma de sanación y un nuevo propósito de vida.

El legado de Michael Duarte trasciende las redes: dejó una comunidad que lo recuerda no solo por su amor a la comida, sino también por su generosidad, optimismo y autenticidad.