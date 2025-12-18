Una demanda destapa que un hijo de Travolta es presuntamente bisnieto genético de Elvis

Imagen de John Travolta en una escena de la película "High Rollers". ( © A SABAN FILMS )

La actriz y directora estadounidense Riley Keough, nieta de Elvis Presley, presuntamente donó sus óvulos al actor John Travolta y Kelly Preston, que los utilizaron para engendrar a su hijo pequeño, Benjamin, según ha destapado una demanda judicial contra su abuela, Priscilla, por fraude e incumplimiento de contrato.

La demanda fue presentada por Brigitte Kruse y Kevin Fialko, dos exsocios empresariales de Priscilla Presley, pero iba dirigida a uno de sus hijos, Navarone Garibaldi.

Se trata de una disputa que se remonta a hace más de un año y el objetivo final es conseguir dinero para Michael Lockwood, exmarido de Lisa Marie Presley, según la revista People.

En el texto judicial, al que se añadió una enmienda, los demandantes han utilizado cualquier argumento que les permitiera conseguir ese dinero, por lo que la familia Presley considera "completamente impropio" y fuera de lugar que hayan sacado a la luz el tema de la presunta donación de óvulos.

Acuerdo entre Keough y Travolta

Según los portales especializados en noticias del espectáculo TMZ y People, Keough recibió un Jaguar antiguo y entre 10,000 y 20,000 dólares (entre 8,530 y 17,000 euros) por el acuerdo.

Priscilla estuvo casada con Elvis entre 1967 y 1973 y posteriormente tuvo una larga relación con Marco Garibaldi, padre de Navarone.

Kruse y Fialko señalan que Riley Keough, protagonista de series como 'Daisy Jones & The Six' y directora de filmes como 'War Pony' (2022), donó sus óvulos para que Travolta y su mujer, fallecida en julio de 2020, pudieran tener un tercer hijo. Benjamin nació en noviembre de 2010.

Los papeles judiciales que se acaban de filtrar van más allá al afirmar que Travolta y Preston habían usado previamente óvulos de Lisa Marie para tener hijos, pero que dejaron de quererlos porque no deseaban "óvulos con heroína".

No está claro, según People, que los óvulos de Lisa Marie llegaran a engendrar un bebé de los Travolta.

Pero en 2010, un año después de la muerte de su primogénito, Jett, el protagonista de 'Grease' y su mujer se habrían puesto de nuevo en contacto con la familia Presley y fue entonces cuando habría entrado en escena Riley Keough.

Aparentemente, Lockwood destapó ese secreto familiar para salir de una crisis económica.

Marty Singer, abogado de Priscilla Presley, declaró a la revista US que la contraparte ha demostrado no tener límites en su ofensiva judicial.

Después de perder moción tras moción e intentar sin éxito que el abogado fuera descalificado para representar a Presley en este asunto "Brigitte Kruse, Kevin Fialko y sus cómplices han demostrado que no hay límite demasiado bajo ni línea ética que no estén dispuestos a cruzar en su esfuerzo por causar más dolor a Priscilla Presley y su familia".

Esta última "escandalosa" acusación, según dice el letrado a US, "es un esfuerzo completamente impropio de ejercer una presión indebida sobre Presley", "no tiene "absolutamente nada que ver" con el caso y su conducta "es vergonzosa y sin duda será abordada en los tribunales".