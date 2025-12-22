Muere a los 80 años Ieda María Vargas, la primera brasileña elegida Miss Universo

La exmodelo Ieda María Vargas, primera brasileña en ser elegida Miss Universo, murió este lunes a los 80 años de edad víctima de problemas de corazón, informaron sus familiares.

Vargas, considerada la mujer más linda del mundo en 1963, en la duodécima edición del concurso de belleza internacional, antecedió a Martha Vasconcellos, que se adjudicó el mismo título cinco años después, en 1968. Hasta ahora son las únicas brasileñas coronadas en Miss Universo.

La exreina de belleza estaba ingresada desde hacía 15 días en un hospital de la sureña ciudad de Gramado, en donde falleció.

Natural de Porto Alegre, la capital del sureño estado de Rio Grande do Sul, Vargas nació el 31 de diciembre de 1944 y tenía apenas 18 años cuando conquistó la corona mundial, en un concurso disputado por 50 candidatas el 20 de julio de 1963 en Miami.

Su victoria marcó un hito para Brasil y para América del Sur, ya que fue la segunda representante del continente en obtener el título.

La brasileña recibió la corona de manos de la argentina Norma Beatriz Nolan, vencedora en 1962 y que falleció en agosto pasado.

Su trayectoria en los concursos de belleza comenzó un año antes, en 1962, cuando fue elegida Reina de las Piscinas de Rio Grande do Sul, con solo 17 años. Posteriormente se consagró Miss Porto Alegre y Miss Brasil, título que obtuvo el 22 de junio de 1963 en el gimnasio Maracanãzinho, en Río de Janeiro.

Tras su reinado, que concluyó en agosto de 1964, cuando entregó la corona a la griega Corinna Tsopei, Vargas vivió algunos años en Estados Unidos, donde realizó viajes por más de 20 países como parte de sus compromisos oficiales.

En ese período recibió del actor Peter Sellers, que fue jurado en el concurso de Miss Universo, una propuesta para iniciar una carrera en Hollywood, que rechazó para regresar a Brasil y llevar una vida más reservada.

En 1968 se estableció nuevamente en Porto Alegre y se casó con el empresario José Carlos Athanásio, fallecido en 2009, con quien tuvo dos hijos, Enzo y Fernanda.

Tras enviudar, se mudó a la ciudad de Gramado, donde residía desde hace varios años.

Legado y reconocimientos de la exmodelo brasileña

En 2000 sufrió un accidente cerebrovascular que le dejó leves secuelas en el habla, de las que se recuperó parcialmente.

Convertida en un icono de la belleza brasileña, Ieda María Vargas fue homenajeada en diversas ocasiones y, en 2023, recibió un tributo especial por los 60 años de su histórica coronación.

Además de sus hijos, dejó dos nietos.

