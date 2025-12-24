Muere a los 29 años el prometido de la influencer Manuela Ochoa, días después de pedirle matrimonio

La comunidad de las redes sociales se encuentra de luto tras conocerse la repentina muerte de Pedro Cadahía, prometido de la influencer española Manuela Ochoa, quien falleció a los 29 años de edad "sin preaviso", según confirmó la propia creadora de contenido.

La trágica noticia fue comunicada por Ochoa el pasado domingo a través de una emotiva carta publicada en su perfil de Instagram, donde se despidió del que definió como el amor de su vida.

El fallecimiento se produjo apenas cuatro días después de que la pareja se comprometiera en México, en un momento cargado de simbolismo frente a la Virgen de Guadalupe, el 8 de diciembre de este año.

La pareja se encontraba en México con motivo de la boda de una amiga cercana cuando Pedro Cadahía se arrodilló para pedirle matrimonio a Manuela Ochoa. El compromiso no había sido anunciado públicamente hasta que la influencer compartió la dolorosa despedida tras su muerte. Ambos tenían previsto casarse en octubre de 2025.

"Hay gente tan santa que no está hecha para este mundo, y tú, mi amor, eres sin duda una de esas personas", escribió Ochoa en su mensaje, unas palabras que han conmovido profundamente a sus seguidores y al entorno digital.

Desde que se dio a conocer la noticia, numerosos influencers y figuras públicas como Laura Escanes, Teresa Andrés, Tomás Páramo o Elena Gotari han expresado su apoyo y condolencias a Manuela Ochoa ante este inesperado golpe.

Ante los rumores surgidos en redes sociales sobre las circunstancias del fallecimiento, la influencer fue tajante al desmentir especulaciones: "Pedro ha sido la persona más feliz del mundo hasta el último día. Ni accidente, ni depresión, ni quitarse la vida", afirmó, dejando claro que no hubo ninguna de estas causas, aunque no se ha ofrecido información concreta sobre el motivo de la muerte.

La inesperada pérdida de Pedro Cadahía ha generado una profunda conmoción en el mundo digital, donde seguidores y compañeros de profesión han mostrado su pesar y solidaridad con Manuela Ochoa, quien atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

