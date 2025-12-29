Kim Kardashian genera controversia tras regalar un cachorro a cada uno de sus hijos en Navidad

Foto de archivo de Kim Kardashian posando junto a su hija North, en redes sociales, junto a dos de sus cachorros pomerania. ( ARCHIVO )

La empresaria y figura de la telerrealidad Kim Kardashian volvió a situarse en el centro del debate público tras compartir en redes sociales uno de sus regalos navideños: un cachorro de pomerania para cada uno de sus cuatro hijos, North (12 años), Saint (10), Chicago (7) y Psalm (6), fruto de su matrimonio con el rapero Kanye West, de quien se divorció en 2022.

Kardashian publicó en sus historias de Instagram, donde cuenta con más de 350 millones de seguidores, una imagen en la que se observan los cuatro cachorros, dos de color negro y dos crema, acompañada del mensaje: "Cada niño recibió un cachorro". Los perros se suman a Sushi y Saké, las mascotas de la propia empresaria.

El gesto, sin embargo, desató una ola de críticas en redes sociales y entre organizaciones defensoras de los animales. PETA (Personas por el Trato Ético de los Animales) cuestionó la decisión, advirtiendo que "los cachorros no son peluches" y señalando que regalar mascotas puede fomentar la idea de que los animales son objetos de consumo.

"Es una auténtica vergüenza que Kim haya perdido la oportunidad de ser portavoz de los perros de refugio y, en su lugar, esté siendo, con razón, duramente criticada en las redes sociales", declaró Ingrid Newkirk, fundadora de PETA, en comentarios difundidos por medios como People y Daily Mail.

La activista instó a la familia a considerar la adopción y el voluntariado en refugios como alternativas responsables.

En redes sociales, usuarios también expresaron su desacuerdo, señalando la responsabilidad que implica el cuidado de una mascota y cuestionando que cada niño reciba un perro propio, en lugar de fomentar el cuidado compartido.

Kim Kardashian no fue la única integrante del clan en regalar una mascota esta Navidad. Su hermana Khloé Kardashian compartió en Instagram la imagen de un labrador negro, obsequio para sus hijos True (7) y Tatum (3), fruto de su relación con el jugador de baloncesto Tristan Thompson.

Khloé ya había sido dueña de un labrador llamado Gabbana, fallecido en 2018, cuya pérdida describió en su momento como especialmente dolorosa.

La polémica por los cachorros se suma a la atención que suelen generar los regalos de Kim Kardashian dentro de su familia.

En años recientes, la empresaria obsequió a su hermana Khloé una Biblia que su difunto padre, el abogado Robert Kardashian , regaló a O.J. Simpson tras su arresto en 1994, y adquirió en una subasta la bicicleta del personaje Pee-wee Herman para su hermana Kourtney.

que su difunto padre, el abogado , regaló a O.J. Simpson tras su arresto en 1994, y adquirió en una subasta la bicicleta del personaje para su hermana Kourtney. A lo largo de los años, las Kardashian han mostrado en redes sociales distintas mascotas, desde perros y reptiles hasta caballos. Mientras tanto, organizaciones defensoras de los animales reiteran su llamado a promover la adopción y la tenencia responsable, especialmente entre figuras públicas con gran influencia mediática.