Influencer de 38 años muere tras someterse a un levantamiento de glúteos

Foto de archivo de la influencer, quien falleció recientemente tras someterse a un procedimiento estético. ( FUENTE EXTERNA )

Yulia Burtseva, influencer de 38 años, falleció tras someterse a un procedimiento estético de levantamiento de glúteos en un centro médico privado de Moscú, Rusia.

De acuerdo con medios internacionales, a creadora de contenido y su familia, que residían en Italia desde 2022, habían viajado a la capital rusa solo un día antes de la cirugía, cuyo costo se estima en 6 mil dólares.

Minutos antes de ingresar al quirófano, Burtseva se mostró feliz y compartió una foto en sus redes sociales, que posteriormente se volvió viral por convertirse en su último registro público. Inicialmente, la intervención no presentó complicaciones, pero horas después la influencer comenzó a mostrar signos de alarma.

Las autoridades informaron que Burtseva sufrió un shock anafiláctico postcirugía, una reacción alérgica grave y potencialmente mortal. Fue hospitalizada de urgencia en estado crítico, pero los médicos no lograron salvar su vida.

El Comité de Investigación de Moscú confirmó que se está investigando si existieron fallas médicas, negligencia o incumplimientos durante el procedimiento que puedan haber contribuido a la trágica muerte.

Según la Clínica Cleveland, la anafilaxia es una reacción alérgica severa que provoca la liberación masiva de sustancias químicas en el cuerpo. Esto puede derivar en un shock anafiláctico, donde la presión arterial baja peligrosamente y los tejidos bronquiales se hinchan, dificultando la respiración y poniendo en riesgo la vida. Esta condición requiere atención médica inmediata.

