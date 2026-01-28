Investigan incidente en el que "La Demente" resultó herida: la Policía aclara versión sobre asalto

Policía Nacional esclarece incidente de la exponente urbana "La Demente", quien en la imagen de archivo se le posar con su característico estilo urbano. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó que la denuncia de asalto realizada por Esteisis Peña Santana (a) "La Demente", de 21 años, resultó ser falsa. Según las investigaciones, la joven se ocasionó accidentalmente una herida por proyectil de arma de fuego mientras viajaba en la parte trasera de una motocicleta.

El hecho ocurrió en la avenida Duarte Vieja, próximo al sector Olimpo, en horas de la madrugada del 26 de enero, cuando Peña Santana se desplazaba en una motocicleta marca Suzuki, modelo AX100, roja, placa K2269565, portando un arma de fuego ilegal.

La investigación, realizada por miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), se basó en testimonios de las personas que la acompañaban y en el análisis de cámaras de videovigilancia, los cuales descartaron la versión de un asalto. Además, otras dos personas la acompañaban en una motocicleta distinta.

Durante el proceso, la Policía recuperó la pistola utilizada, la motocicleta y una cadena que llevaba la joven. Al ser verificada, el arma no figura registrada en los sistemas oficiales.

Más

La Policía Nacional reiteró su compromiso con la transparencia y la correcta información a la ciudadanía, y advirtió sobre las consecuencias legales de presentar denuncias falsas ante las autoridades.