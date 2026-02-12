Fallece Xisco Quesada, el influencer español que dio visibilidad al cáncer de páncreas

Fallece el influencer Xisco Quesada. En la imagen de archivo se le posar tras una entrevista. ( FUENTE EXTERNA )

El influencer mallorquín Xisco Quesada ha fallecido a los 28 años tras varios meses mostrando como afrontaba un cáncer de páncreas con metástasis en el hígado, una enfermedad que trató de visibilizar a través de sus redes sociales.

Padre de dos hijos, Quesada decidió compartir públicamente su día a día a través de sus redes sociales desde que le fue diagnosticada la enfermedad, el pasado 5 de junio.

El joven deportista, de 28 años, mostró su proceso de enfermedad sin filtros y relató a través de la pantalla tanto sus miedos como su determinación y fortaleza ante el avance del cáncer.

Sus últimos meses los pasó ingresado en la Clínica Universidad de Navarra, en Pamplona, donde permaneció acompañado por su familia y continuó el tratamiento hasta el final. "Luchó hasta el final con valentía y rodeado del amor de su familia", han asegurado desde su entorno.

Durante su enfermedad, convirtió su experiencia personal en un mensaje de concienciación y apoyo para otras personas que atraviesan situaciones similares.

Su familia, que ha agradecido en las redes sociales el apoyo de quienes le acompañaron en este camino, ha pedido respeto y cariño "en estos momentos tan difíciles".

Reacciones

Las reacciones al fallecimiento del joven que utilizó sus redes sociales como altavoz de su enfermedad no se han hecho esperar, como el RCD Mallorca, que ha lamentado "profundamente" el fallecimiento de Quesada y ha trasladado su más sentido pésame a sus familiares y seres queridos.

En la misma línea se ha mostrado el Atlético Baleares, que han calificado a Quesada como "una gran persona que nos deja demasiado temprano".

