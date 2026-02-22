×
Willie Colón
Willie Colón

El adiós de Juan Luis Guerra a Willie Colón: “La paz del Señor sobre sus familiares”

Las palabras del autor de “Ojalá que llueva café” se suman a las múltiples muestras de respeto y admiración que figuras del ámbito musical han expresado tras el fallecimiento del famoso

    Expandir imagen
    El adiós de Juan Luis Guerra a Willie Colón: “La paz del Señor sobre sus familiares”
    Willie Colón murió ayer sábado 21 de febrero de 2026. (FUENTE EXTERNA)

    El cantautor dominicano Juan Luis Guerra expresó este domingo palabras de pesar tras la muerte del salsero y trombonista Willie Colón, destacando su legado y la profunda huella que dejó en la música latina.

    • “Recordando el legado musical de Willie Colón y su gran influencia en la música latina. La paz del Señor Jesús se derrame sobre sus familiares y amigos”, manifestó Guerra en su cuenta de Instagram, al tiempo que resaltó la dimensión artística del intérprete y productor, considerado uno de los pilares del desarrollo de la salsa a nivel internacional.

    Trayectoria y legado de Willie Colón en la música latina

    Las palabras del autor de “Ojalá que llueva café” se suman a las múltiples muestras de respeto y admiración que figuras del ámbito musical han expresado tras el fallecimiento de Colón, reconocido por su estilo innovador y su impacto en varias generaciones de artistas y seguidores del género.

    Willie Colón deja una trayectoria marcada por aportes fundamentales a la salsa y la música caribeña, consolidándose como una de las figuras más influyentes del movimiento salsero.

    Falleció el sábado 21 de este mes a la edad de 75 años. Estaba aquejado de problemas de salud.

