El adiós de Juan Luis Guerra a Willie Colón: “La paz del Señor sobre sus familiares”

Willie Colón murió ayer sábado 21 de febrero de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El cantautor dominicano Juan Luis Guerra expresó este domingo palabras de pesar tras la muerte del salsero y trombonista Willie Colón, destacando su legado y la profunda huella que dejó en la música latina.

“Recordando el legado musical de Willie Colón y su gran influencia en la música latina. La paz del Señor Jesús se derrame sobre sus familiares y amigos”, manifestó Guerra en su cuenta de Instagram, al tiempo que resaltó la dimensión artística del intérprete y productor, considerado uno de los pilares del desarrollo de la salsa a nivel internacional.

Trayectoria y legado de Willie Colón en la música latina

Las palabras del autor de “Ojalá que llueva café” se suman a las múltiples muestras de respeto y admiración que figuras del ámbito musical han expresado tras el fallecimiento de Colón, reconocido por su estilo innovador y su impacto en varias generaciones de artistas y seguidores del género.

Willie Colón deja una trayectoria marcada por aportes fundamentales a la salsa y la música caribeña, consolidándose como una de las figuras más influyentes del movimiento salsero.

Falleció el sábado 21 de este mes a la edad de 75 años. Estaba aquejado de problemas de salud.