Captan por primera vez a los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula; el video se vuelve viral

Las primeras imágenes de los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula se vuelven virales. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz mexicana Aracely Arámbula fue captada este fin de semana en el aeropuerto de la Ciudad de México acompañada por sus dos hijos, Miguel y Daniel, fruto de su relación con el cantante Luis Miguel.

Las imágenes han generado gran interés, ya que es una de las primeras ocasiones en que los jóvenes son vistos públicamente.

La intérprete, conocida también como "La Chule", intentó pasar desapercibida utilizando lentes oscuros, gorra, chamarra y cubrebocas mientras realizaba su registro en el mostrador de la aerolínea. Sin embargo, su presencia fue reconocida por reporteros que se encontraban en el lugar.

Momentos después, dos jóvenes se acercaron a ella con gran familiaridad. Minutos más tarde se confirmó que se trataba de Miguel, de 19 años, y Daniel, de 17, quienes nunca antes habían sido captados claramente por cámaras de televisión.

Al percatarse de la presencia de los medios, Arámbula reaccionó rápidamente y pidió a sus hijos que se dirigieran hacia el fondo de la sala para evitar que fueran grabados. Incluso, según se reportó en el programa de espectáculos Ventaneando, la actriz solicitó apoyo al personal del aeropuerto para que los jóvenes ingresaran a la sala de abordar por una puerta alterna y separados de ella, con el objetivo de proteger su privacidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/befunky-collage-2026-03-10t101921364-885d5a5e.jpg El hijo mayor del cantante Luis Miguel y la actriz Aracely Arámbula,Miguel, de 19 años.

En el video difundido por el programa se observa que Miguel, el hijo mayor, se colocó un cubrebocas para cubrir su rostro mientras caminaba por la terminal. A pesar de los intentos por evitar la exposición, las cámaras lograron captar brevemente a los jóvenes mientras eran guiados por personal del aeropuerto.

Durante la transmisión, los conductores del programa destacaron el notable parecido físico de Miguel con su padre, el famoso intérprete de éxitos como "La Incondicional".

Una vida lejos de los reflectores

Los hijos de Aracely Arámbula y Luis Miguel han crecido prácticamente fuera del ojo público. La actriz ha explicado en diversas entrevistas que su decisión de mantenerlos alejados de las cámaras responde a su deseo de que lleven una vida lo más normal posible.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/10/befunky-collage-2026-03-10t103754251-4dd3e25a.jpg Aseguran que Miguel, el mayor, es muy parecido a su padre de joven.

"Mis hijos están muy enfocados en el deporte, entrenan muchísimo. Me siento muy orgullosa de ellos", ha comentado la actriz en encuentros con la prensa.

Según Arámbula, Miguel tiene una personalidad más reservada y tranquila, mientras que Daniel destaca por su sentido del humor y carácter divertido. Ambos se mantienen concentrados en sus estudios y en actividades deportivas, entre ellas el boxeo.

La actriz también ha señalado que, por ahora, ninguno de los dos está interesado en el medio artístico. "No les gusta mucho esto de las cámaras ni que los persigan los reporteros", explicó recientemente.

Una historia mediática

La relación entre Aracely Arámbula y Luis Miguel comenzó alrededor de 2005 y se convirtió en una de las más mediáticas del espectáculo mexicano. Durante su romance nacieron sus dos hijos: Miguel, en 2007, y Daniel, en 2008.

