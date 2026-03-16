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Lía Lockhart
Lía Lockhart

Lía Lockhart protagoniza el largometraje "La vida chueca"

La producción también incorpora actores locales de Santiago y del sector La Ciénaga

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    Lía Lockhart protagoniza el largometraje La vida chueca
    Lía Lockhart posa tras el anuncio de que protagonizará "La vida chueca". (FUENTE EXTERNA)

    La actriz dominicana radicada en Estados Unidos Lía Lockhart protagoniza el largometraje "La vida chueca", dirigido por el actor y cineasta Manny Pérez. La película se encuentra actualmente en rodaje en localidades de La Ciénaga y Santiago de los Caballeros.

    El proyecto cuenta con la producción ejecutiva de Ramón Verás y Celines Verás, de Un Chin Media. En la historia, Lockhart interpreta a Yuleisy, un personaje que enfrenta distintas decisiones personales a lo largo de su vida.

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    El elenco también incluye a Carlos Sánchez, Juan Fernández y Dominique Telemaque, además de participaciones de Ovandy Camilo, La Pitonisa, El Nephew y Splou. La producción también incorpora actores locales de Santiago y del sector La Ciénaga.

    Para Lockhart, oriunda de Santiago, este proyecto representa su primer papel protagónico en cine y se filma en parte en su ciudad natal.

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    Infografía

    Además de este rodaje, la actriz forma parte del elenco de la película "Marileidy", inspirada en la vida de la velocista dominicana Marileidy Paulino, cuyo estreno está previsto para este año. También participa en el cortometraje "Proxy", producido en Estados Unidos.

    Más

    • Lockhart ha desarrollado su carrera entre el teatro, el cine y las plataformas digitales.
    • Es creadora de la serie de personajes "Los Líos de Lía", publicada en redes sociales, y actualmente trabaja en proyectos de escritura audiovisual, entre ellos el guion de su primer largometraje.
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