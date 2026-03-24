Detienen a la exponente urbana Yailin La Más Viral en Santo Domingo Este

En esta imagen de archivo la exponente urbana Yailin La Más Viral posa en la alfombra de los premios Grammy Latino. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional Dominicana informó sobre la detención de la exponente urbana Yailin La Más Viral, cuyo nombre de pila es Jorgina Guillermo Díaz, durante un operativo realizado en el sector Los Mina.

De acuerdo con el reporte oficial compartido con Diario Libre, el hecho ocurrió alrededor de las 11:47 de la mañana, cuando agentes de la Policía Preventiva y de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) interceptaron a la joven en la calle Aris Azar, mientras se desplazaba en un vehículo marca Lamborghini, color verde, con placa Z007935.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/jenifer-camachos-4-94913027.jpg Armas de fuego ocupadas por agentes policiales durante el operativo realizado en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este. (Policía Nacional)

Al momento de la intervención, la detenida se encontraba acompañada de otras dos personas, cuyas identidades no han sido reveladas por las autoridades en esta fase del proceso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/24/whatsapp-image-2026-03-24-at-31558-pm-3d4d7ef4.jpeg Vehículo en el que se desplazaba la artista al momento de la intervención policial en la calle Aris Azar. (P. N.)

Durante la inspección del vehículo, los agentes ocuparon dos armas de fuego. Según el informe policial, se trata de una pistola marca Glock 19, quinta generación, equipada con selector de disparo, además de su cargador y dos cápsulas, así como una segunda pistola marca Zoraki, con cargador y cinco cápsulas.

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La Policía Nacional Dominicana indicó que la detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Asimismo, precisó que el caso se encuentra en fase de investigación, con el objetivo de establecer la procedencia de las armas ocupadas y determinar posibles responsabilidades penales.