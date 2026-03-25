La detención de Yailin La Más Viral reaviva su historial de conflictos con la ley

Yailin La Más Viral durante una de sus pasadas comparecencias ante las autoridades en medio de un historial de procesos judiciales que han acompañado su carrera artística. ( MATÍAS BONCOSKY )

La cantante urbana dominicana Yailin La Más Viral, nombre artístico de Jorgina Guillermo Díaz, enfrenta nuevamente la atención de las autoridades tras ser detenida este martes en el sector Los Minas, en Santo Domingo Este, durante un operativo en el que fueron ocupadas armas de fuego dentro del vehículo en el que se trasladaba.

De acuerdo con informaciones oficiales preliminares, la artista fue interceptada mientras conducía un vehículo de lujo junto a otras dos personas. En la inspección al automóvil, un Lamborghini registrado a su nombre, las autoridades habrían encontrado dos armas: una pistola Glock 19 de quinta generación con cargador y cápsulas, además de otra arma tipo Zoraki con municiones.

La investigación permanece abierta para determinar la procedencia de las armas, su porte y la posible responsabilidad penal de los involucrados.

La detención fue seguida de su puesta a disposición del Ministerio Público, que deberá establecer en las próximas horas la medida de coerción correspondiente, mientras el caso avanza bajo el marco de la Ley de Armas de la República Dominicana, que contempla sanciones que podrían oscilar entre tres y cinco años de prisión en caso de hallazgo de culpabilidad.

Un patrón de controversias que ha acompañado su carrera

Más allá del hecho reciente, el caso se inserta en un historial de episodios judiciales y mediáticos que han marcado la trayectoria pública de la artista desde el inicio de su ascenso en la industria urbana alrededor de 2019-2020.

Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió en enero de 2023, cuando la intérprete estuvo involucrada en un altercado físico con la comunicadora Nelsy Maglene Feliz Ferreras, conocida como “Fogón”.

El incidente, ocurrido en un salón de belleza en un centro comercial del Distrito Nacional, derivó en una querella formal. Sin embargo, el proceso concluyó meses después mediante un acuerdo entre las partes, sin llegar a una condena penal.

Ese mismo año, su vida personal y profesional quedó fuertemente expuesta tras su relación con el rapero estadounidense 6ix9ine, conocido mediáticamente como Tekashi. Lo que comenzó como una relación pública en redes sociales evolucionó hacia un conflicto de alto perfil, con denuncias de agresión cruzadas, investigaciones en República Dominicana y Estados Unidos, y múltiples intervenciones judiciales.

En diciembre de 2023, Yailin fue arrestada en Florida tras una denuncia interpuesta por el artista, enfrentando cargos como agresión agravada, daños a la propiedad y obstrucción de la justicia.

Posteriormente fue liberada bajo fianza, mientras el proceso continuaba su curso legal en la jurisdicción estadounidense. El caso, lejos de cerrarse de inmediato, derivó en una compleja disputa bilateral que incluyó nuevas denuncias, versiones contradictorias y acciones legales en ambos países.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/25/yailin-la-mas-viral-infringe-protocolos-de-vestimenta-en-audiencia-1512f853.jpeg Imagen de archivo de Yailin. (Matías Boncosky / DL)

En paralelo, en República Dominicana, el Ministerio Público llegó a emitir una orden de arresto contra Tekashi tras las denuncias presentadas por la artista y su entorno, lo que revirtió momentáneamente los roles del conflicto y profundizó la dimensión internacional del caso.

Procesos civiles y disputas paralelas

A estos episodios se suman conflictos de naturaleza civil y económica, incluyendo una orden de arresto emitida en 2024 por presunto incumplimiento de pago relacionado con servicios profesionales de decoración y otros compromisos contractuales.

Aunque en algunos casos no se ha confirmado públicamente su desenlace, forman parte del conjunto de litigios que han rodeado su figura pública.

En 2025, además, la artista presentó una querella por difamación contra dos mujeres, alegando daños a su honra y la de su hija menor de edad en el entorno digital. El proceso se amparó en la Ley de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, evidenciando una nueva dimensión de conflictos trasladados al ámbito de las redes sociales.

Una figura entre la fama global y la exposición judicial

El nuevo proceso por presunta posesión de armas reabre el debate sobre la constante exposición legal de una de las figuras del dembow dominicano, cuya carrera artística ha crecido en paralelo a una vida pública marcada por controversias.

Mientras el Ministerio Público avanza en la investigación para esclarecer los hechos del reciente arresto, el caso de Yailin vuelve a situarla en el centro de la conversación nacional, entre el éxito masivo en plataformas digitales y una sucesión de procesos judiciales que han acompañado su ascenso en la industria musical urbana.

Caso Tipo de acusación Resultado / Estado Altercado con “Fogón” (2023) Agresión física y querella Cerrado por acuerdo Conflicto con 6ix9ine (2023-2024) Violencia, agresiones mutuas y denuncias cruzadas En procesos judiciales Arresto en Florida (2023) Agresión agravada y daños a la propiedad Liberada bajo fianza Incumplimiento de pago (2024) Deuda por servicios profesionales Estado no confirmado Querella “Barbilla Roja” (2025) Difamación y alta tecnología En curso Detención por armas (2026) Posesión ilegal de armas de fuego En investigación