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Tori Spelling
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Actriz Tori Spelling sufre un accidente automovilístico cuando viajaba con 7 niños en California

Según la versión, otro conductor impactó el vehículo de la estrella de ´Beverly Hills, 90210´, tras supuestamente pasar un semáforo en rojo a exceso de velocidad.

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    Actriz Tori Spelling sufre un accidente automovilístico cuando viajaba con 7 niños en California
    Tori spelling en la escena del accidente. (FUENTE EXTERNA)

    Tori Spelling, la estrella de ´Beverly Hills, 90210´, sufrió un accidente automovilístico en una carretera de California cuando viajaba con siete niños el jueves pasado, y el grupo tuvo que ser trasladado a un hospital para atender sus heridas, según confirmó este domingo su portavoz a NBC.

    La actriz, de 52 años, conducía un vehículo en el que viajaban siete menores, cuatro de ellos son sus hijos y los otros tres amigos de los niños, el jueves en la tarde en la ciudad de Temecula, ciudad del sur de California.

    Acciones de la autoridad y estado de los afectados

    Spelling tiene cinco hijos con su exmarido Dean McDermott; sus edades actuales oscilan entre los 9 y los 19 años. No está claro quienes viajaban con ella.

    Según la versión de la portavoz, otro conductor impactó el vehículo de Spelling, tras supuestamente pasar un semáforo en rojo a exceso de velocidad.

    El Departamento del Alguacil del condado de Riverside que acudió a la escena dijo a la televisora que encontró en la escena a los dos vehículos con daños y todos los ocupantes fueron llevados a hospitales cercanos.

    Hija de Aaron Spelling

    La actriz, hija del prolífico productor de televisión Aaron Spelling, y los siete niños recibieron tratamiento por lesiones que incluían cortes, moretones, contusiones y conmociones cerebrales, según TMZ, que reportó primero el accidente.

    La causa de la colisión sigue bajo investigación.

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