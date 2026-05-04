La actriz Cameron Díaz y el músico Benji Madden anuncian el nacimiento de su tercer hijo

Cameron Díaz da la bienvenida a su tercer hijo a los 53 años junto al músico de 47 años, Benji Madden. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz Cameron Díaz y el músico Benji Madden han ampliado su familia con la llegada de su tercer hijo, un niño al que han llamado Nautas Madden.

La noticia fue anunciada por el propio Madden a través de sus redes sociales, donde compartió una publicación de inspiración marinera para dar la bienvenida al recién nacido.

"Cameron y yo estamos felices, emocionados y profundamente agradecidos de anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. Bienvenido al mundo, hijo", escribió el artista, quien también aseguró que tanto el bebé como el resto de la familia se encuentran "sanos y felices".

Fiel a su carácter reservado, Díaz reaccionó al anuncio con varios emoticonos de corazón, sin ofrecer más detalles sobre el nacimiento. La pareja, casada desde 2015, ha hecho de la discreción una de las principales señas de identidad de su vida familiar, evitando exponer públicamente a sus hijos.

El nombre del recién nacido ha despertado curiosidad por su significado, vinculado al mar y a conceptos como "navegante" o "viajero". Una elección que sigue la línea de originalidad que ya mostraron con sus otros hijos: Raddix Wildflower, nacida en 2019, y Cardinal Madden, nacido en 2024.

Con este nuevo nacimiento, la protagonista de There's Something About Mary, Charlie's Angels y The Holiday se convierte en madre por tercera vez a los 53 años, consolidando una etapa vital centrada en la familia.

Más

Tras alejarse durante casi una década de la industria cinematográfica, Díaz regresó recientemente a la interpretación, aunque ha dejado claro en diversas entrevistas que sus decisiones profesionales están ahora condicionadas por su vida personal y su papel como madre.