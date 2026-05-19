Incautan cocaína valorada en US$9,4 millones oculta en envío de ropa de Skims

Incautan cocaína valorada en US$9,4 millones oculta en envío de ropa de la marca de Kim Kardashian. ( FUENTE EXTERNA )

Un tribunal británico condenó a prisión a un camionero por contrabandear cocaína por valor de 7 millones de libras esterlinas (9,4 millones de dólares) en un envío de ropa interior y prendas de vestir de Skims, la marca de fajas de Kim Kardashian, según informaron las autoridades el lunes.

La Agencia Nacional contra el Crimen informó que Jakub Jan Konkel, de 40 años, conducía un camión que transportaba 28 palés de ropa de la marca Skims procedente de los Países Bajos cuando fue detenido por funcionarios de fronteras en un puerto de Essex en septiembre.

La agencia afirmó que Konkel se había detenido en el camino para recoger 90 kilogramos (198 libras) de cocaína, y que el camión había sido especialmente adaptado para que pudiera esconder la droga, envuelta en paquetes de 1 kilogramo (2,2 libras), en un compartimento de las puertas traseras del camión.

La agencia afirmó que el envío de ropa era legítimo y que ni el exportador ni el importador tenían relación con la carga de contrabando.

Según la agencia, Konkel afirmó haber accedido a transportar las drogas a cambio de un pago de 4,500 euros (5,243 dólares).

Fue condenado a 13 años y medio de prisión por tráfico de drogas en el Tribunal de la Corona de Chelmsford.

La droga estaba oculta en un compartimento secreto construido dentro de las puertas traseras del remolque, el cual había sido especialmente modificado para el contrabando.

Según la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA), el camión realizó una parada de 16 minutos durante el trayecto que Konkel nunca reportó a los investigadores. Las autoridades creen que allí se cargó la cocaína.