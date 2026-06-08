De Carrie Bradshaw a Dua Lipa, las novias imprimen personalidad con trajes de chaqueta

El enlace de Dua Lipa con Callum Turner, en el que lució un espléndido diseño de Schiaparelli de chaqueta y falda, permitió recordar el de Bianca Jagger en 1971 durante su boda con el líder de los Rolling Stones.

Dos momentos impactantes que desvelaron su personalidad y elegancia con una elección que no es tan inusual como imaginamos.

Stephen Jones se encargó del diseño exclusivo de la cantante británica Dua Lipa, con chaqueta marfil rematada en círculo, adornada con botones emblema de la firma, que combinó con una falda asimétrica a juego con un corpiño interior con encaje blanco y como complemento unos guantes del mismo color.

Aunque Bianca Jagger se decantó por el pantalón, ambas también cubrieron su cabello con sombreros de ala amplia que añadían un plus de carácter al conjunto.

En la ficción, no hay que olvidar que la popular Carrie Bradshaw de Sex and the City eligió un conjunto de satén beige para su enlace definitivo con 'Big' en el Ayuntamiento de Nueva York, una apuesta a la que la protagonista no ponía el sello de un creador de renombre.

Eso sí, el calzado, como no podía se de otra manera, era de Blahnik.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/boda-novia-47a6c63e.jpeg Diseño de Yolancris. (EFE)

Si bien casarse con un traje de chaqueta o incluso de negro era una opción bastante habitual en los años 20 del siglo pasado, no lo fue menos para grandes estrellas dos décadas después.

La actriz estadounidense, Ava Gardner se casó 1942 con el actor Mickey Rooney con un traje sastre, decorado con orquídeas y un tocado en el pelo aunque, según contó en sus memorias, sí le hubiera gustado casarse con un vestido blanco.

Años más tarde, volvió a recurrir a un traje de chaqueta cuando contrajo matrimonio con el músico Artie Shaw.

Cuando Marilyn Monroe y el jugador de beisbol Joe Dimagio se casaron, la actriz eligió también un traje de chaqueta de corte midi con larga botonadura en la chaqueta.

Novias disruptivas

Las últimas propuestas de firmas como la del francés Jacquemus o las españolas Yolancris, Brea e Isabel Sanchís incluyen en sus colecciones nupciales trajes de dos piezas, una manera de ofrecer diversidad en un universo tan personal como el de las novias, que los eligen tanto para bodas civiles como religiosas.

"Las novias que eligen un dos piezas son mujeres muy seguras de sí mismas, que quieren disfrutar y no esperan aprobación exterior", comentó a EFE Paula Maiques, creativa junto a su madre Isabel Sanchís de la firma homónima.

En las pasarelas de moda nupcial, firmas como Yolancris, José Acosta y Juan Brea se atreven con diseños más rompedores con un estilo boho de siluetas fluidas, un traje de chaqueta en color negro o una bomber en tweed de landa, respectivamente.

Piezas todas ellas que, en muchos casos, se utilizan también como segundo vestido de novia para ganar en comodidad durante la fiesta posterior al enlace.

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