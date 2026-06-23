Luis Miguel recibe alta médica tras intervención cardíaca en Nueva York, según reportes

Luis Miguel fue dado de alta y posteriormente se trasladó a México, según informaciones de la prensa española. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante Luis Miguel fue dado de alta del Hospital Mount Sinai, de Nueva York, Estados Unidos, tras haberse sometido a delicada intervención cardíaca, según reportes de medios de comunicación.

El intérprete de "La incondicional" se ha estado recuperando satisfactoriamente. "Todo ha ido bien tras la intervención y Luis Miguel ha abandonado el centro situado en Manhattan", según reportó Univision.

De acuerdo con el mismo medio, tras su alta hospitalaria, el astro se trasladó enseguida a México.

El artista no se ha referido al tema hasta el momento.

La diseñadora española Paloma Cuevas, quien ha estado viajando entre España y Nueva York durante las últimas semanas, también acompañará a su novio a su casa en territorio mexicano.

Desde su ingreso médico el pasado mes de mayo, la hija del intérprete de "Cuando calienta el sol", Michelle Salas, expresó a sus amistades cierta inquietud por el ingreso hospitalario de su padre.

Informalia detalló que Luis Miguel no pudo ser ingresado en la suite que el Mount Sinai tiene a disposición de personalidades porque "se encontraba ocupada por la hija de un multimillonario norteamericano".

Antes de su situación de salud, el cantante estuvo ofreciendo multitudinarios conciertos en recintos de Estados Unidos, México, España y Argentina. De hecho, esta serie de presentaciones se ha posicionado como una de las giras más lucrativas y exitosas de toda su trayectoria.