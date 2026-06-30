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Hacienda española
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Isabel Pantoja, Bertín Osborne y Paz Vega, grandes morosos de la hacienda española

Son aquellos contribuyentes y sus responsables solidarios que adeudaban más de 600,000 euros al terminar 2025

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    Isabel Pantoja, Bertín Osborne y Paz Vega, grandes morosos de la hacienda española
    Isabel Pantoja, Bertín Osborne y Paz Vega, grandes morosos de la hacienda española. (FUENTE EXTERNA)

    Los cantantes Isabel Pantoja y Bertín Osborne y la actriz Paz Vega figuran entre los grandes morosos de la hacienda española, según la lista publicada este martes por la Agencia Tributaria.

    Son aquellos contribuyentes y sus responsables solidarios que adeudaban más de 600,000 euros al terminar 2025.

    En la relación se mantienen el exbanquero Mario Conde con 1.92 millones (1.88 millones menos que el año anterior) y la actriz Paz Vega con 1.84 millones (460,000 euros menos).

    Isabel Pantoja aparece con 1.27 millones de euros de deuda (270,000 más) y también Bertín Osborne con 830,000 euros (70,000 menos).

    Otros

    • Entre otros deudores, continúan los empresarios Ramón Olivares (36.93 millones de euros), Agapito García (14.93 millones), Ángel de Cabo (10.7 millones), Francisco Roig (7.95 millones) y el escritor César Vidal (2.13 millones).
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