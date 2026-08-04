Mario Cimarro denuncia veto de Telemundo mientras su expareja lo acusa de violencia doméstica

Mario Cimarro señaló directamente a Telemundo tras su participación en "Pasión de gavilanes 2". ( EFE/MIGUEL RAJMIL )

El actor cubano Mario Cimarro denunció que lleva casi cinco años vetado por Telemundo. En un video dirigido a sus más de dos millones de seguidores, señaló directamente a la cadena hispana tras su participación en Pasión de gavilanes 2.

Sus declaraciones se producen en medio del escándalo desatado luego de que su expareja lo acusara de presunta violencia doméstica y viajara a su natal Eslovaquia junto a la hija de ambos, tras recibir la autorización de un juez estadounidense, según reportes de medios de entretenimiento.

"Pues sí, ya van a ser cinco años desde que terminamos esa aberración de PDG 2 y Telemundo no me deja trabajar en ninguna parte", afirmó.

El actor aseguró que el supuesto veto también se extiende a otras cadenas de televisión.

"Tampoco dejan que los mánager y representantes me consigan trabajos en otros lugares, como Televisa, TV Azteca o cualquier otra producción mexicana. No me dejan. Para colmo, ahora ni siquiera en Miami. Ni siquiera aquí, en Estados Unidos, me dejan trabajar", expresó en un video publicado en sus redes sociales.

Su pareja lo acusa de violencia

Las declaraciones de Cimarro, de 55 años, llegan en medio de la polémica con su expareja y madre de su hija, la modelo eslovaca Bronislava Gregušová, quien confirmó que ya se encuentra en Eslovaquia junto a la menor, luego de que un tribunal estadounidense autorizara el traslado de ambas en medio del proceso de divorcio y las acusaciones de presunta violencia doméstica contra el actor.

De acuerdo con una publicación de Univision, que cita al portal eslovaco Markíza, la modelo hizo públicas las presuntas situaciones de violencia que vivió junto a Cimarro durante el podcast Sister Unmasked, que conduce junto a su hermana Lucía.

"Quisiera confirmar la información más importante. No es solo una especulación. Es cierto, hubo violencia doméstica. No ocurrió una, ni dos, ni tres veces. Cuarenta veces, multiplícalo por dos", afirmó.

Gregušová aseguró que durante la convivencia con el actor llamó a la Policía en una ocasión, tras lo cual Cimarro fue arrestado y posteriormente se emitió una orden de protección. Agregó que, más adelante, un juez le autorizó salir de Estados Unidos junto a la hija de ambos.

La pareja contrajo matrimonio en Las Vegas en 2022 y ese mismo año nació su hija.

Llamado a la diversidad

Cimarro contó que recientemente realizó una audición para un proyecto en Miami, pero fue rechazado por su acento. Señaló que, por haber nacido en Cuba, puede interpretar perfectamente a un personaje cubano.

Asimismo, aseguró que un ejemplo de diversidad fue la telenovela Gata salvaje, que contó con un elenco integrado por actores de múltiples nacionalidades latinoamericanas.

"Telemundo debería cambiar. Estamos en el siglo XXI. Este es un país de inmigrantes y en Florida, especialmente en Miami, hay cubanos, puertorriqueños, venezolanos, guatemaltecos, peruanos...", manifestó.

En un segundo mensaje, Cimarro se dirigió a los seguidores de Pasión de gavilanes y a Caracol Televisión.

"Este es un mensaje para todos los fans de Pasión de gavilanes alrededor del mundo y para Caracol. La segunda temporada aún no se ha hecho. Eso que ustedes vieron hace casi cinco años es una aberración. Le cambiaron la raza, el color de ojos. Cambiaron a unas personas por otras", declaró.

El actor aseguró que intentaron reemplazar al elenco original.