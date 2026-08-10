Aubrey Plaza da la bienvenida a su primer hijo, un año después del suicidio de su esposo

Aubrey Plaza se convierte en madre por primera vez a los 42 años. ( EFE Y AUTOR: GUILLAUME HORCAJUELO )

La actriz Aubrey Plaza dio la bienvenida a su primer hijo a los 42 años, según unas fotografías publicadas este domingo por el portal de celebridades TMZ.

Plaza fue captada en Nueva York con su bebé en brazos, tras asistir a la última función de "Death of a Salesman", de Christopher Abbott, su novio y padre de su hijo.

De acuerdo con fuentes del mismo medio, la actriz de "The White Lotus" dio a luz a una niña la última semana de julio.

El embarazo de Plaza y Abbott se confirmó en abril a través de la revista People.

La pareja "se siente muy bendecida" por la noticia, "una bella sorpresa después de un año emocional", dijo una fuente cercana a la revista, en referencia a la muerte del marido de la actriz, el cineasta Jeff Baena, en enero de 2025.

Más

Plaza y Abbott trabajaron en la obra de teatro " Danny and the Deep Blue Sea " entre 2023 y 2024 , además de la película " Black Bear " (2020).

" entre , además de la película " " (2020). La actriz mantuvo una relación con Baena desde 2011 y se casó con él en 2021, pero se había separado varios meses antes de su muerte por suicidio, de acuerdo con el informe forense.