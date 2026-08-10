Aubrey Plaza da la bienvenida a su primer hijo, un año después del suicidio de su esposo
La actriz dio la bienvenida a su primer hijo a los 42 años, según unas fotografías publicadas este domingo por el portal de celebridades TMZ
La actriz Aubrey Plaza dio la bienvenida a su primer hijo a los 42 años, según unas fotografías publicadas este domingo por el portal de celebridades TMZ.
Plaza fue captada en Nueva York con su bebé en brazos, tras asistir a la última función de "Death of a Salesman", de Christopher Abbott, su novio y padre de su hijo.
De acuerdo con fuentes del mismo medio, la actriz de "The White Lotus" dio a luz a una niña la última semana de julio.
El embarazo de Plaza y Abbott se confirmó en abril a través de la revista People.
La pareja "se siente muy bendecida" por la noticia, "una bella sorpresa después de un año emocional", dijo una fuente cercana a la revista, en referencia a la muerte del marido de la actriz, el cineasta Jeff Baena, en enero de 2025.
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Más
- Plaza y Abbott trabajaron en la obra de teatro "Danny and the Deep Blue Sea" entre 2023 y 2024, además de la película "Black Bear" (2020).
- La actriz mantuvo una relación con Baena desde 2011 y se casó con él en 2021, pero se había separado varios meses antes de su muerte por suicidio, de acuerdo con el informe forense.