Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan en una ceremonia íntima en Portugal

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se dieron el "sí, quiero" en una ceremonia civil celebrada en Cascais, Portugal. ( EFE )

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez finalmente se han casado. La pareja confirmó este martes que pasó por el altar con una sencilla publicación en Instagram: una fotografía de sus manos entrelazadas, luciendo sus alianzas, acompañada de las iniciales "C ?? G".

El anuncio pone fin a semanas de especulaciones sobre una de las bodas más esperadas entre las celebridades. Aunque la pareja mantuvo los detalles en privado, un representante del futbolista confirmó que el enlace tuvo lugar este martes en Portugal.

"Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez contrajeron matrimonio hoy en una ceremonia civil en Cascais, Portugal, y ya son oficialmente marido y mujer", declaró el representante de Ronaldo.

La ceremonia, según precisó, fue "un momento privado e íntimo" al que asistieron los cinco hijos de la pareja.

Una boda rodeada de rumores

La expectación alrededor del enlace llegó incluso a Madeira, tierra natal de Cristiano Ronaldo. El pasado sábado, cientos de seguidores acudieron a la catedral de Funchal ante el rumor de que allí tendría lugar la ceremonia.

Semanas antes, también había circulado la versión de que la pareja se casaría en algún punto del área metropolitana de Lisboa, sin que ninguno de los dos confirmara entonces la información.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su compromiso hace un año, después de casi una década de relación y de formar una familia con varios hijos en común.

Desde entonces, la fecha y el lugar de la boda se convirtieron en uno de los secretos mejor guardados de la pareja.

Ahora, una imagen y apenas tres caracteres —"C ?? G"— han sido suficientes para confirmar el esperado "sí, quiero".

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