La cantante dominicana Anaís fue vista caminando desnuda en Nueva York tras crisis de salud mental

Imagen publicada por el programa "Objetivo fama", en el que se observa a la cantante dominicana Anaís en el concierto realizado en Puerto Rico, luego de la final de la edición del 2025. La artista enfrenta una nueva crisis de salud mental. ( INSTAGRAM / @OBJETIVOFAMA )

La cantante dominicana-estadounidense Anaís, recordada por su potente voz y por convertirse en la ganadora más exitosa de Objetivo Fama, vuelve a generar preocupación entre sus familiares, amigos y seguidores luego de atravesar una aparente nueva crisis de salud mental que la habría puesto en una situación de peligro en Nueva York.

De acuerdo con lo relatado por su expareja y padre de sus hijos durante una conversación en el programa Jessica En Punto, un hombre llamó al servicio de emergencias 911 después de observar a una mujer caminando desnuda en plena carretera. La mujer era Anaís, quien habría estado expuesta al riesgo de ser atropellada por los vehículos que circulaban por la zona.

El episodio ocurre después de un período en el que la intérprete había mostrado señales de recuperación y estabilidad. Según su expareja, la artista se encontraba en franca mejoría, al punto de haber comenzado nuevamente a visitar estudios de grabación con la intención de retomar su carrera musical y trabajar en nuevas canciones.

Sin embargo, esa evolución habría sufrido un importante retroceso durante las últimas semanas.

Su expareja asegura que dejó de tomar sus medicamentos

El padre de los hijos de Anaís explicó que, aunque ambos ya no mantienen una relación sentimental, decidió permitirle vivir en su casa con el propósito de proteger el bienestar de sus hijos y brindarle apoyo durante su proceso.

Según su testimonio, la situación se complicó después de que la cantante dejara de tomar los medicamentos que, de acuerdo con lo relatado, habían contribuido a mantenerla estable.

Su expareja reconoció sentirse agotado y desesperado después de intentar ayudarla en reiteradas ocasiones. También explicó que tiene la custodia de los hijos de ambos desde hace aproximadamente un año y que ha procurado mantenerlos alejados de cualquier circunstancia que pudiera afectar su estabilidad emocional.

La situación representa un momento especialmente delicado para una familia que, según el relato ofrecido, había mantenido la esperanza de que Anaís pudiera continuar recuperándose y reconstruyendo su vida personal y profesional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/12/efe-jero-morales-3-b1b4548a.jpg La cantante Anaís fue captada caminando sin ropa por las calles de Nueva York, en la imagen la vemos en una foto de archivo y captura de video. (INSTAGRAM ANAÍS)

Una carrera marcada por el éxito y una voz reconocida

Anaís nació en Santo Domingo, República Dominicana, en junio de 1984. Su salto a la fama ocurrió en 2005, cuando se convirtió en la ganadora de la segunda temporada del reality de talento Objetivo Fama.

Su triunfo marcó uno de los momentos más importantes de su carrera. Con un registro vocal poderoso y una personalidad que rápidamente conquistó al público, consiguió convertirse en una de las participantes más recordadas del programa y, con el paso de los años, en una de sus ganadoras de mayor éxito.

Posteriormente, la cantante desarrolló una carrera en la música latina y trabajó con importantes sellos discográficos. Sus producciones lograron presencia en emisoras dirigidas al público latino y le permitieron consolidarse como una de las voces femeninas dominicanas que alcanzaron notoriedad en el mercado estadounidense.

Pero detrás de los escenarios, Anaís también ha hablado públicamente sobre las dificultades que ha enfrentado a lo largo de su vida.

Anaís ha hablado de sus problemas de salud mental

En 2019, la intérprete reveló públicamente que había sido diagnosticada con trastorno bipolar y que también había enfrentado problemas relacionados con el consumo de sustancias. Posteriormente, compartió información sobre sus dificultades con la ansiedad.

Estas declaraciones ayudaron a sus seguidores a conocer una faceta mucho más vulnerable de la artista , quien en diferentes momentos ha tenido que lidiar con situaciones personales complejas mientras intentaba mantener su carrera y su vida familiar.

, quien en diferentes momentos ha tenido que lidiar con situaciones personales complejas mientras intentaba mantener su carrera y su familiar. En 2023, además, sus familiares llegaron a reportarla como desaparecida. Días después, Anaís fue localizada sana y salva, poniendo fin a la preocupación que había generado su desaparición.

El episodio ocurrido ahora en Nueva York vuelve a colocar su salud y seguridad en el centro de la atención pública, pero también recuerda la importancia de abordar las enfermedades mentales con responsabilidad, evitando juicios y especulaciones sobre una persona que atraviesa una situación vulnerable.

Una familia que mantiene la esperanza

El testimonio de su expareja refleja una realidad difícil: mientras los familiares desean que Anaís pueda recuperar su estabilidad, también enfrentan los límites y el desgaste emocional que implica acompañar a una persona durante una crisis.

Una amiga de la artista también habó al respecto, asegurando que se necesitarían 200 mil dólares para internar a la artista en un centro especializado y otrorgarle la ayuda que amerita.

A pesar de las dificultades, el hecho de que la cantante hubiera comenzado a regresar a los estudios y estuviera trabajando nuevamente en música representa, según lo relatado, una señal de que existía un proceso de recuperación antes de esta nueva recaída.

Por ahora, el principal deseo de sus familiares y seguidores es que Anaís pueda recibir la atención profesional que necesita y permanecer en un entorno seguro.

La historia de Anaís vuelve así a poner sobre la mesa una realidad que muchas familias enfrentan en silencio: las enfermedades de salud mental pueden presentar avances y retrocesos, y la recuperación no siempre ocurre de manera lineal. En estos momentos, el acompañamiento familiar, la atención de profesionales de la salud y la continuidad de los tratamientos indicados pueden resultar fundamentales.

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