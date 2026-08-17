Jhondry Ferreras recibe reconocimiento en los SMA Talents Awards 2026

El comunicador y promotor de viajes, conocido como "El Árabe Dominicano", fue distinguido por su trayectoria. ( FUENTE EXTERNA )

El comunicador digital y promotor de viajes internacionales Jhondry Ferreras, conocido como "El Árabe Dominicano", recibió el Reconocimiento a la Excelencia Digital durante los SMA Talents Awards 2026, celebrados en el marco del SMA Talents Summit.

El galardón fue concedido a Ferreras por "su trayectoria, contribución e impacto en el ecosistema digital", bajo el lema de esta primera edición del encuentro: "Crea. Conecta. Transforma."

El SMA Talents Summit 2026 es organizado por SMA Group, bajo la dirección de Eligio Reyes y Sebastián Cruz, en alianza con TikTokersRD, con el respaldo institucional del Ministerio de la Juventud y del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

El evento reunió a más de 600 creadores de contenido e influencers, así como a representantes de TikTok, agencias de publicidad, marcas y expositores nacionales e internacionales, con el propósito de impulsar la profesionalización de una industria en crecimiento, indica una nota de prensa.

Una plataforma para la economía de creadores

Los SMA Talents Awards fueron creados para reconocer la trayectoria, creatividad, innovación e impacto de quienes contribuyen al desarrollo de la industria digital dominicana.

Como parte de la agenda del Summit se realizaron paneles con figuras del entorno digital, entre ellas Julio Lora, Emelyoficial y Aquaman, moderados por Alexander Estrella. También se presentó la SMA Talents App, una plataforma orientada a fortalecer la conexión y colaboración entre los creadores de contenido del país.

Al recibir la distinción, Ferreras agradeció a los organizadores y destacó el significado del reconocimiento dentro de su carrera.

"Este reconocimiento representa mucho más que un premio; es la validación de años de trabajo conectando a la comunidad dominicana con el mundo a través de la comunicación digital", expresó.

El comunicador también agradeció a SMA Group, TikTokersRD y al equipo detrás del Summit por impulsar un espacio que, a su juicio, contribuye a profesionalizar y visibilizar a quienes desarrollan sus proyectos dentro del ecosistema digital.

"El Árabe Dominicano" y su conexión con el mundo árabe

Ferreras ha desarrollado una trayectoria vinculada a la promoción de viajes internacionales, especialmente a través de sus giras "Dubái Sin Límites", que realiza desde 2017 y mediante las cuales ha llevado a cientos de dominicanos a conocer los Emiratos Árabes Unidos.

A través de sus plataformas digitales también ha promovido contenidos relacionados con viajes, cultura y destinos internacionales, con especial énfasis en fortalecer los vínculos entre República Dominicana, su diáspora y el mundo árabe.

Su trabajo ha recibido otros reconocimientos. En 2025 fue distinguido como "Mejor Agente de Viaje Internacional" por Diplomatic Travel Services, mientras que en 2026 recibió una Mención de Honor en el Premio Nacional de la Juventud, entregado en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

La gala se realizó la noche del sábado 15 de agosto en el Centro de Convenciones Sambil Santo Domingo, donde se dieron cita cientos de creadores de contenido, marcas, agencias y profesionales vinculados a la economía digital de República Dominicana y el Caribe.