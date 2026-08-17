Muere Hayden Panettiere, estrella de "Heroes" y "Nashville", a los 36 años

La actriz estadounidense Hayden Panettiere, novia del boxeador ucraniano Vladimir Klitschko, asiste al combate por el título mundial de los pesos pesados entre Klitschko y el británico Tyson Fury en el Esprit Arena de Düsseldorf, Alemania, el 28 de noviembre de 2015 (publicada el 17 de agosto de 2026). ( EFE )

La actriz estadounidense Hayden Panettiere, conocida mundialmente por sus papeles en las series Heroes y Nashville y por su participación en la saga cinematográfica Scream, murió este domingo a los 36 años.

La muerte fue confirmada por su familia a través de su representante. Su padre, Alan "Skip" Panettiere, comunicó el fallecimiento y pidió privacidad mientras la familia enfrenta la pérdida.

Las circunstancias exactas de la muerte todavía no han sido determinadas. La Policía de Greenville, Carolina del Sur, informó que alrededor de la 1:50 de la tarde del domingo recibió una llamada sobre una mujer que no respondía.

Los equipos de emergencia intentaron prestarle asistencia, pero Panettiere fue declarada muerta en el lugar. La llamada al 911 fue realizada por una persona conocida de la actriz, según la información policial divulgada posteriormente.

Policía no observa indicios de crimen

Aunque el caso continúa bajo investigación junto con la Oficina del Forense del Condado de Greenville, las autoridades indicaron que los primeros hallazgos no apuntan a la intervención de otra persona.

"La investigación preliminar no ha indicado señales de juego sucio ni circunstancias sospechosas", informó la Policía, que por el momento no ha revelado una causa de muerte.

Panettiere habría cumplido 37 años este viernes 21 de agosto.

La animadora de "Heroes" que se convirtió en estrella

Nacida el 21 de agosto de 1989, Panettiere comenzó a trabajar siendo niña en comerciales y telenovelas estadounidenses, pero su salto a la fama internacional llegó en 2006 con Heroes, de NBC.

Interpretó a Claire Bennet, una adolescente con capacidad de regenerarse después de sufrir heridas, alrededor de quien giraba una de las frases más reconocibles de la serie: "Save the cheerleader, save the world".

Años después asumió otro de los personajes determinantes de su carrera: Juliette Barnes, una joven estrella de la música country en Nashville. El papel le valió dos nominaciones a los Globos de Oro.

Su trayectoria cinematográfica incluyó además Remember the Titans, I Love You, Beth Cooper, Scream 4 y Scream VI. Cuando era niña prestó su voz a Dot en la película animada de Pixar A Bug's Life, trabajo vinculado a una posterior nominación al Grammy por el álbum narrado de la película.

Su último trabajo cinematográfico fue el thriller psicológico Sleepwalker, estrenado en 2026.

Acababa de publicar sus memorias

La muerte ocurre apenas tres meses después de la publicación de This Is Me: A Reckoning, unas memorias de 320 páginas que salieron a la venta el 19 de mayo de este año.

En el libro, Panettiere repasó su experiencia creciendo frente a las cámaras y habló públicamente de episodios difíciles de su vida, entre ellos su dependencia del alcohol, la depresión posparto, tratamientos de rehabilitación y el impacto de la muerte de su hermano menor, Jansen Panettiere, ocurrida en 2023.

Esos antecedentes personales no han sido relacionados por las autoridades con su fallecimiento. Hasta este lunes, la causa de muerte permanece sin determinar y bajo investigación.

Panettiere deja una hija, Kaya, fruto de su relación con el excampeón mundial de boxeo ucraniano Wladimir Klitschko.