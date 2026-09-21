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Cindy Crawford
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Fallece a los 27 años Presley Gerber, hijo de la modelo estadounidense Cindy Crawford

Una revista dijo que murió en un centro de rehabilitación de Los Ángeles sin especificar las causas del deceso

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    Fallece a los 27 años Presley Gerber, hijo de la modelo estadounidense Cindy Crawford
    BOGOTÁ (COLOMBIA), 20/09/2026.- Fotografía de archivo del 14 de marzo de 2024 que muestra a la modelo estadounidense Cindy Crawford junto a su hijo Presley Gerber en Beverly Hills, California (Estados Unidos). Presley Gerber, hijo de Crawford y el empresario Rande Gerber, falleció este domingo a los 27 años de edad, según medios locales que hablaron con una representante de la familia. EFE/EPA/Allison Dinner / ARCHIVO (EFE)

     Presley Gerber, hijo de la afamada modelo estadounidense Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, falleció este domingo a los 27 años de edad, según medios locales que citaron a una representante de la familia.

    El fallecimiento fue confirmado por Allie Jenkins, representante de Crawford y Gerber, a través de un correo electrónico de respuesta a medios como la revista People y CNN.

    La revista reportó que la oficina del forense del condado de Los Ángeles también confirmó la muerte del joven, hermano de la también modelo y actriz Kaia Gerber, en un centro de rehabilitación de Los Ángeles sin especificar las causas del deceso.

    "La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso", fue la repuesta de la representante a algunos de los medios, entre ellos TMZ, que fue el primer portal digital en reportar la muerte.

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