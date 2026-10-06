Shakira y Piqué vuelven a los tribunales por el régimen de visitas de Milan y Sasha

La cantante colombiana Shakira en una foto de archivo a su salida del Juzgado tras firmar en diciembre de 2022 el acuerdo sobre la custodia de sus hijos pactado con el futbolista Gerard Piqué tras su separación. ( EFE )

La cantante colombiana Shakira y el exfutbolista del Barça Gerard Piqué se confrontaron este martes en un juicio en Barcelona para dirimir el régimen de visitas de sus dos hijos, Milan y Sasha, lo que exige la revisión del acuerdo de separación que alcanzaron hace cuatro años.

La artista llegó a la Ciutat de la Justícia cerca de las diez de la mañana, acompañada por su abogada, Carmen Varela. Piqué, de su lado, acudió nuevamente representado por Ramón Tamborero, su abogado de confianza en este conflicto familiar.

La pareja, que en diciembre de 2022 ratificó su acuerdo de separación que acordó que Shakira se establecería con sus hijos, volvió a encontrarse hoy en Barcelona para testificar en el juicio que debe revisar el régimen de visitas con Piqué.

Nuevos acuerdos

A través de su agencia de prensa, Shakira hizo llegar un comunicado a los medios en el que precisó que no es su intención "reducir el tiempo" que los niños comparten con su padre, sino que "el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona no recaiga únicamente en ellos, sino que sea compartido".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/06/329eba39-f3b8-45f6-be91-cf43f1cc1509-23635c18.jpg Parte del comunicado oficial emitido por Shakira (TOMADO DEL COMUNICADO)

Por eso, propone que en los períodos vacacionales de pocos días, sea él quien viaje a Miami para evitar a los niños "realizar viajes transatlánticos de corta estancia, con el desajuste horario que conllevan".

De este modo, añadió el comunicado, "los niños pueden mantener durante más tiempo su rutina escolar, social y familiar", lo que permitirá proteger su bienestar emocional, físico y académico.

Según fuentes cercanas a la pareja, ambas partes intentaron llegar a un acuerdo antes de la vista, pero las negociaciones no prosperaron. Ahora queda esperar la decisión del juez.

La artista colombiana se encuentra en medio de su residencia de conciertos en Madrid que ayer, lunes, amplió de doce a trece con una fecha más para el 12 de octubre, un último 'show' en el que la acompañarán otros cantantes como Maluma, Beéle o el español Dani Martín.