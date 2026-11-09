Kanye West bate récord con el concierto de rap con mayor asistencia en la historia de EE. UU.

Fotografía de archivo del rapero Kanye West. ( EFE )

Kanye West reunió a 83.132 asistentes en un concierto en el AT&T Stadium de Arlington (Texas) y superó su propio récord como el concierto de rap más multitudinario de la historia de EE.UU., según informó su representante a Variety.

De acuerdo con la misma publicación, el espectáculo, que se llevó a cabo el sábado 7 de noviembre, recaudó más de 18 millones de dólares en ingresos brutos, convirtiéndolo en el quinto concierto con mayor recaudación en la historia del país.

El rapero, ahora conocido como Ye, había superado su propia marca este mismo año cuando el 31 de octubre reunió a 80.210 fans en su concierto en el Estadio NRG de Houston, Texas.

Colaboraciones destacadas

El sábado, West tuvo entre los invitados a Kid Cudi, con quien interpretó a 'The Life of Pablo' y 'Father Stretch My Hands, Pt. 1', según Billboard.

Asimismo, la cantante de neo soul Erykah Badu apareció en el escenario para cantar temas como 'Tyrone' y 'Didn't Cha Know'.

Durante 2026, Ye ha ofrecido conciertos en distintas partes del mundo. Su última actuación anunciada en Estados Unidos este año será el 21 de noviembre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

Contexto y disculpas

Ye regresó a los escenarios estadounidenses en abril de este año, en Inglewood, California, tras años de haber atravesado por controversias causadas por sus polémicas declaraciones antisemitas.

En enero de 2026, West se disculpó mediante un anuncio de página completa en The Wall Street Journal titulado 'To Those I´ve Hurt' ('A los que he herido'), en el que aseguró que no es nazi ni antisemita.

El intérprete de 'Flashing Lights' atribuyó sus declaraciones a su trastorno bipolar de tipo 1 y a una lesión cerebral sufrida en un accidente en 2002.