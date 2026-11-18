Melissa Medina en una imagen de archivo tras participar en un evento de la Federacion de Mujeres Empresarias. ( INSTAGRAM / @MELISSAMEDINA )

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó la mañana de este miércoles que la institución continúa investigando las circunstancias en que falleció la joven creadora de contenido Melissa Medina, de 22 años.

Pesqueira dijo que los restos se encuentran en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde se realiza la autopsia para determinar la causa de la muerte.

El vocero explicó que la joven había llegado sin vida al centro de salud al que fue trasladada para recibir asistencia médica.

Agregó que, al momento de los hechos, una amiga la acompañaba, con quien compartía en un apartamento de una torre ubicada en un exclusivo sector de esta capital. En el lugar también se encontraba un hombre de 60 años.

"Estas personas están siendo entrevistadas por personal de investigaciones, bajo estricta coordinación del Ministerio", dijo Pesqueira.

Al ser preguntado por las identidades de la joven y el hombre que están siendo investigados, Pesqueira explicó que, para no "entorpecer" las investigaciones, sus nombres se mantienen bajo reserva.

Quién era Melissa Medina

Medina se destacó por su espíritu emprendedor y su incursión en diferentes áreas comerciales , especialmente en el sector de la belleza, donde era propietaria de un estudio de manicura.

, especialmente en el sector de la belleza, donde era propietaria de un estudio de manicura. Su repentina muerte ha generado reacciones en las redes sociales, donde personas cercanas y usuarios han expresado su tristeza ante la información.