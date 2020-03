A-Rod sobre su compromiso con JLo: “Estaba más nervioso que toda mi carrera como jugador”

El expelotero Alex Rodríguez recordó con un romántico video y una larga dedicatoria su compromiso con la cantante y actriz Jennifer López al cumplirse este 9 de marzo un año de haberle pedido matrimonio en Las Bahamas.

El exastro de las Grandes Ligas expresó que al momento de entregarle el anillo y ponerse de rodillas se sintió más nervioso que en toda su carrera como jugador. “Tuve un sueño ... (en mi voz de Billie Eilish)... excepto que fue real... Todos los días contigo es una aventura emocionante y hermosa. Lo mejor está por venir... y que el sueño es y siempre será ... Te amo amor. #1yearagothishappened... Hace justo un año en una playa en Las Bahamas ... Estaba nervioso, más nervioso que toda mi carrera como jugador, me puse de rodillas y te hice una pregunta ... dijiste que sí ❤. Jennifer, cada momento contigo es una bendición. Eres mi mejor amiga, mi inspiración, una madre increíble y un modelo a seguir para todos. Macha, tengo mucha suerte de estar contigo. Gracias por hacer mi vida mejor. No puedo esperar para tener más recuerdos contigo. Te quiero. #HappyAnniversary”, fue el mensaje dedicado a la “Diva del Bronx”.

La pregunta obligada es: “¿Y la boda, pa’ cuando?” Por lo que, en una entrevista con Oprah Winfrey, Jennifer López dijo que luego de que él le entregara el anillo, comenzó a pensar en todo. Sin embargo, recordó lo que le había pasado en sus 3 matrimonios pasados y puso el freno.

“Si vamos a estar juntos por el resto de nuestras vidas, entonces, ¿cuál es la prisa?”, declaró, dejando en suspenso el asunto. Por ahora, ni planes estaría haciendo.

Agregó que A-Rod quiere construir una vida junto a ella... “lo que nunca me había pasado... Nunca tuve alguien que quisiera que yo brillara y creciera. Creo que haberlo tenido en mi vida he hecho la diferencia en todo lo que me ha pasado desde hace un año”.