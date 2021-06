$!Alex Rodríguez se aleja del escándalo de su ruptura con Jennifer López, y disfruta en alta mar

Mientras que Jlo también ha sido vista charlando con Marc Anthony, otro apasionado ex, Diddy, no quiso perder la oportunidad de jugar sus cartas y compartió de la nada un throwback con una foto de Jennifer López, caminando a su lado de su época de pareja que desató lo más divertidos comentarios por parte de las celebridades amigas del famoso rapero.

¿Retomo el contacto con Madison LeCroy?

Según medios estadounidenses después de que Jennifer Lopez terminara su compromiso con Alex Rodríguez para volver con su ex Ben Affleck, el ex beisbolista de los Yankees habría buscado nuevamente a quien se dijo era su amante, la modelo Madison LeCroy, sólo para ser rechazado por ella, reportó The Sun.

A-Rod y J.Lo anunciaron su ruptura el 15 de abril después de cuatro años juntos. “Nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo”, dijeron en una declaración conjunta en ese momento.

En los meses previos a su separación la relación enfrentó muchos rumores de engaños. Los rumores comenzaron a surgir en marzo cuando se dio a conocer que Madison LeCroy, de 34 años, “hablaba en secreto” con Rodríguez, mientras aún estaba en una relación con la cantante, Inmediatamente después del supuesto affaire, la pareja dio a conocer que enfrentaban una crisis y, semanas más tarde, eligieron tomar caminos separados.

Si bien Madison admitió haber tenido contacto con el empresario, ambos han negado la infidelidad. “He hablado por teléfono con él. Esa es la verdad, pero nunca hemos tenido algo físico”, se defendió LeCroy. Y desde su reciente ruptura con la cantante, los medios locales han informado que “Alex se trató de acercar a Madison de nuevo”. Sin embargo, ella “lo ignoró”.

El ex jugador de los Yankees es conocido por su fama de mujeriego. Antes de enamorarse de J.Lo mantuvo romances con famosas como Kate Hudson, Cameron Diaz y Madonna.