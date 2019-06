$!Alexandra Hatcu confiesa se lleva bien con su ex Mozart La Para

Contrario a lo que piensan los seguidores de ambos artistas, Alexandra Hatcu, la exesposa del cantante urbano Mozart La Para, afirmó de forma contundente que se lleva bien con Mozart y que se respetan mutuamente.

Tanto se ha especulado desde que se divorciaron, y luego de que Mozart hiciera publica su relación con la actriz Dalisa Alegría, que Alexandra se vio en la obligación de romper el silencio en una entrevista con Santiago Matías en su programa Alofoke sin Censura.

La mujer de 30 años y madre de Charlotte, la hija de ambos, realizó un vídeo en vivo y respondió a las preguntas de los seguidores.

“Aunque ustedes no lo crean, Mozart y yo tenemos una bonita relación de amistad. Lo respeto a él y él me respeta a mí. Nos llevamos muy bien. Ya él está haciendo su vida, normal, como debe de ser”, afirmó en un vídeo en vivo en su cuenta de Instagram desde Nueva York.

Agregó que su ex tiene derecho de rehacer su vida con quien él quiera, “y nada, o sea normal, él por su lado y yo por el mío”.

Sobre el estribillo de una canción que circula en las redes sociales, un remix de una canción del urbano Chimbala donde Mozart dice “Vistima, vistima”, ella negó que su expareja se estuviera refiriendo a ella.

“Yo dudo que me esté tirando a mí y yo le pregunte y me dijo que no. Es que la gente cree que todo lo que yo publico es para Mozart y todas las canciones que Mozart lanza son para mí”, manifestó.

“No creo que él me haría un daño ni yo a él. Yo lo amo mucho como un hermano, como un familiar. Ya yo lo perdoné por lo que hizo. Es el padre de mi hija; ha sido el hombre más importante de mi vida hasta el sol de hoy. No lo veo como un hombre”, confesó.

El tatuaje

Admitió que no se ha borrado el tatuaje de su ex, contrario a Mozart, que se borró su nombre. Dijo que no anda desesperada por borrarse el nombre de Mozart La Para.

“Yo no me he borrado el tatuaje. No estoy desesperada por borrármelo. No me voy a hacer un garabato. Sigo con el tatuaje no porque estoy enamorada, sino porque no me ha dado el deseo de hacerlo, quizás pasado mañana lo haga”, señala.

“No hay necesidad de crear más controversia”, insistió.