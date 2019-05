$!VIDEO | Alexandra, ex de Mozart La Para rompe el silencio

Sobre el motivo principal de la separación la joven argumentó, “yo entendía que daba mucho en la relación y que recibía muy poco en todos los sentidos. En lo laboral, entendía que no recibía el valor que yo me merecía, y que todo el que estaba a mi alrededor y que nos conocía sabía que yo merecía”, expresó.

Un día, -sigue relatando- me recuerdo que él se iba de gira para Europa y teníamos que irnos juntos... yo le dije que no me quería ir con él, y el me dijo no te creo. Fue con su equipo de trabajo, yo me fui para Disney con la niña y me di cuenta de muchas cosas. Que las cosas ya no funcionaban como antes, como que no era la misma química, cuando él regresó de su gira yo le dije qué vamos a hacer”, señaló.

Sobre si hubo o no un culpable de la ruptura, la dama aseguró lo siguiente: “Yo entiendo que no”, detalló.

“En noviembre empezamos a separarnos...Él evitaba el tema, y yo le dije que era mejor separarnos”, prosiguió.

“El día que anunciamos la separación, ese mismo día firmamos el divorcio”, manifestó.

Sobre cómo se enteró que el cantante urbano tenía una nueva pareja, Alexandra dijo. “Yo me enteré el Jueves Santos. Entendía que habían cosas y él me lo negaba. Me sorprendió saber quien era”, argumentó.

“Nunca pensé que tenía una relación seria. Me molestó bastante, porque ninguno de los dos tuvieron respeto por mí ni por nuestra familia”, se quejó a partir del minuto 48 de la entrevista subida a YouTube.

“Fue difícil y sigue siendo difícil, porque todavía vivimos juntos. Me estoy adaptando”, reseñó.

A principio de mes el artista urbano confirmó que mantiene una relación sentimental desde hace siete meses con la actriz y comunicadora Dalisa Alegría.

“Aquí yo vine hablar la verdad, como hablan los hombres”, dijo enfáticamente el intérprete urbano a la presentadora Luz García en una entrevista que se difundirá el próximo domingo, en la conversa abiertamente sobre las razones que dieron término a su matrimonio, afirmando que no hubo una tercera persona involucrada.

La semana pasada, Alegría concedió una entrevista a Luz García en la que admitió que no tiene prejuicios en temas de pareja y dijo: “Yo nunca he sido la segunda de nadie”.