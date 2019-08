Anaís explica lo sucedido el día que explotó en las redes y habló de drogas

La cantante dominicana Anaís fue el centro de la controversia en junio pasado luego de que mostrara un comportamiento violento en un vídeo en vivo y expresara que quería dejar las drogas.

No obstante, en una conversación con Gelena Solano para el programa El Gordo y la Flaca de Univisión refirió que cuando soltó esa perla no hablaba de ella, además de dar su versión de lo que realmente pasó:

“Yo tuve un encuentro con la secretaria de uno de mis abogados donde fui agredida y me quise desahogar en las redes sociales porque no sabia si iba a demandar, pero la gente me malinterpretó y dijeron que yo estaba en drogas”, afirmó.

Expresó que luego de difundir ese vídeo en vivo llamaron al 911 y estuvo interna en una clínica psiquiátrica por 24 horas. Indicó que se ha incluido un método en las llamadas de emergencia porque se le está prestando atención a la salud mental.

Cuando en el vídeo, visiblemente molesta dijo: “Yo quiero dejar las drogas que ustedes dicen qué yo hago”, lo que realmente quiso decir, según cuenta, fue: “Estaba hablando en plural, o sea por todos los artistas, bueno, no todos los artistas, sino cuando la gente juzga y te malinterpreta. No estaba hablando de mi persona”, fue la extraña explicación de la intérprete de “Lo que son las cosas”.

Su esposo dijo días después del hecho viral que Anaís era bipolar y se difundió que estaban a punto de quitarle los niños, pero sostiene que las personas que hacen esas especulaciones no son doctores. “No tengo nada de bipolaridad”, dijo.

No obstante, manifestó que los médicos “querían recetarme pastillas por negocio”.

Sobre la posible pérdida de custodia de los dos niños señaló que abrieron una investigación por los vídeos que se hicieron virales en Instagram y los comentarios de la gente. “Yo casi ni cuido a mis hijos porque yo pago semanal una niñera para que cuide de mis hijos y hasta duerme con nosotros. No es que me lo van a quitar sino es una investigación para ver si están bien”, dijo.

“Los que quieran llevarme al laboratorio que me lleven a hacerme la prueba, pero me tienen que dar 10 mil dólares si yo no salgo con nada en el sistema. En estos momentos yo no estoy en drogas ni nunca he estado en drogas”, reiteró sobre el supuesto uso de estupefacientes.

Anaís ganó en el año 2005 el concurso “Objetivo Fama”.

Hasta el momento no ha vuelto a crear polémica en las redes sociales y promete nueva música.