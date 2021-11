$!Andreína Martínez reaparece en redes sociales tras su sustitución para el Miss Universo

“Le deseo que se mejore pronto, nuestra conexión fue muy linda, compartimos habitación y para lo que sea estoy aquí”, este fue uno de los mensajes que le envió la recién nombrada representante dominicana ante el Miss universo, Debbie Aflalo a la ganadora del concurso, Andreína Martínez, durante la entrevista que ofreció a Diario Libre.

La joven, quien representó a la comunidad dominicana en los Estados Unidos, tuvo que dejar libre la plaza tras contagiarse de COVID-19, al menos, esto fue lo que informó la organización del certamen a través de las redes sociales.

Debbie aseguró que una vez supo la información se comunicó con Andreína, a quien le deseó una pronta recuperación.

Sin embargo, llamó la atención que la joven nunca le contestó ni este ni ningún otro mensaje de forma pública, tampoco se refería a su estado de salud, pero sí seguía publicando historias en su Instagram de textos de motivación e imágenes de la noche de su coronación, dejando con su silencio que se realicen todo tipo de especulaciones.

Por esta razones, Martínez ha decidido romper su silencio y hablar sobre su estado de salud, pero no se refirió a la elección de Aflalo.

“Estas semanas han sido muy difíciles, les quiero agradecer a todos los que se han tomado el tiempo de preocuparse por mí. Gracias por el apoyo que me han brindado. Sé que Dios tiene un plan conmigo”, expresó mediante su cuenta de Instagram.

Continuó: “He trabajado y luchado para lograr mis metas, me he ganado con mucho esfuerzo y sacrificio cada logro que he conseguido- esta pausa no fue ni será una barrera; es una catapulta que me ayuda a levantarme con mucha más fuerza. Nos vemos pronto”, concluyó.