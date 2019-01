$!Andrés García revela dónde están los restos de la madre de Luis Miguel

El paradero de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, es el misterio más grande en torno a la vida privada del Sol de México. Tanta es la curiosidad que produce su paradero, que fue uno de los temas que mantuvo al público pendiente de cada capítulo de la serie biográfica sobre el Luis Miguel en Netflix, sin embargo, al final de la temporada el misterio continua si ser resuelto, tal vez hasta ahora.

El actor dominicano Andrés García, quien durante muchos años fue un gran amigo de Luis Rey, padre del cantante, dijo que cree conocer el lugar donde podrían estar los restos de Marcela. En una entrevista al programa mexicano “Ventaneando”, dijo sospechar que la madre de Luis Miguel está enterrada en una finca en España, ubicada en “Las Matas”.

“Nos encontramos en Madrid para enseñarme una casa muy bonita que habían comprado, me la quería presumir. Pero no podíamos entrar en ella porque el cuidador no aparecía. Era una casa muy bonita. Esta casa está en Las Matas, pero después de eso no se volvió a saber nada más de esa casa, ya ni la mencionaron. Cuando entramos se empiezan a poner nerviosos su hermano, Luisito y el cuidador. En la alberca se comienzan a poner nerviosos, la alberca estaba cerca de jardín. Luis dijo que la cerrara y que ahí no entraba nadie sin su permiso. Estaban muy nerviosos, casi espantados. Dije, aquí pasó algo muy tenebrosos”.