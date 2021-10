$!Angelina Jolie se vuelve viral por un detalle poco estético en su cabello

Según la reseña, la actriz de 46 años cautivó con su impecable atuendo de Atelier Versace, sin embargo, sus extensiones de cabello le fallaron y en vez de lograr un look natural se notaban demasiado provocando un efecto nada favorecedor.

El detalle que la ha convertido en trending topi c ha acaparo espacios en medios como People en español.

La revista Hola señala que los fans no le han perdonado un error que han calificado como “desastroso”. Angelina transformó su melena y consiguió un largo XXL gracias a las extensiones, tal y como suelen hacer la mayoría de celebrities cuando quieren cambiar de look sin modificar su melena natural. Sin embargo, no quedó un resultado perfecto y se notaban demasiado.

Los expertos coinciden en que no es el mejor look que ha llevado la actriz durante todos estos años y sus seguidores opinan lo mismo, ya que ha recibido muchas críticas. “Una actriz como ella no puede aparecer así en la alfombra roja”, “¿Quién se encargó de peinarla?”, “Las extensiones de Angelina haciéndose virales”, “Parece que se las ha puesto ella” o “Creo que alguien va a ser despedido”, son algunos de los mensajes que pueden leerse sobre su elección para el estreno de Eternals.