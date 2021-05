$!Aquiles Correa explota contra la Policía Nacional: “Conmigo no cuenten”

El humorista Aquiles Correa denunció que vivió un momento de atropello en uno de sus establecimientos de diversión nocturna.

El panelista radial dijo que su indignación fue tanta que estuvo a punto de fracasar y aseguró que dejó de creer en la institución del orden.



“¿Si son tan eficientes, como hay tantos teteos? @PoliciaRD solo atacan a los pendejos que cumplimos. A las 9:09 de camiones y camionetas. Yo cerrado. Se están pasando”, agregó.

Aseguró que los policías reciben dinero de negocios para que sigan operando en el horario de toque de queda, “A mi no me interesa seguir fuera de horario, no tengo para dar”.

Correa denunció que hay muchos “delincuentes con uniformes. Hoy conocí varios”.

“Siempre he sido un defensor de la @PoliciaRD, pero cuanto daño hacen los malos que tienen. Les aviso: perdieron un defensor hoy. No seré enemigo, no soy chantajista, pero que los defienda otro” agregó el también actor.